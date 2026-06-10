Sensacyjne słowa z Niemiec. Nowy układ, Zełenski już nie stawia na USA

Według niemieckiego tygodnika, ukraińskie sukcesy na froncie podsycają nadzieję, że coś ruszy się również na płaszczyźnie politycznej, a do rokowań pokojowych przygotowują się poważnie Kijów, Berlin, Paryż i Londyn. Sam Zełenski miał powierzyć szefowi swojego gabinetu i głównemu negocjatorowi Kyryłowi Budanowowi zadanie zakończenia wojny jeszcze przed zimą – podkreślono.

Zdaniem "Spiegla" Zełenski uważa szanse na rozmowy za na tyle realne, by włączyć w nie najbliższych sojuszników, przede wszystkim szefów rządów Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Od tygodni miał on namawiać ich, by mocniej zaangażowali się dyplomatycznie – wskazano.

Otwarty list Zełenskiego do Putina

W swoim otwartym liście do prezydenta Rosji Władimira Putina Zełenski zauważył, że USA są zajęte kryzysem irańskim, więc logiczne jest włączenie Europejczyków, którzy jako jedyni są – jak zacytował tygodnik – "rzeczywiście w stanie wpłynąć na sytuację". Według "Spiegla" prezydent Ukrainy najwyraźniej nie ma nic przeciwko temu, by jego sojusznicy szukali kontaktu z Putinem, o ile ściśle uzgadniają to z nim.

Niemcy: Amerykanie ponieśli porażkę

W opinii tygodnika, w Londynie, Paryżu i Berlinie dostrzeżono, że Amerykanie ponieśli porażkę w próbach mediacji i mają inne zmartwienia. "Dla Europejczyków, którzy raz po raz czuli się pomijani przez Waszyngton, nowy układ stanowi szansę na powrót do stołu negocjacyjnego. Negocjowano by przy tym nie tylko w sprawie Ukrainy, lecz także ładu bezpieczeństwa na kontynencie" – napisał "Spiegel".

Niemcy: Putin będzie próbował wbić klin

Tygodnik zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo, iż Putin będzie próbował wbić klin między Ukrainę a jej sojuszników. "W Londynie E3 i Zełenski uzgodnili dlatego kilka zasad, m.in. że warunkiem rozmów ma być natychmiastowe i całkowite zawieszenie broni, a podstawą negocjacji aktualny przebieg linii frontu. Ukraina miałaby następnie otrzymać prawnie wiążące gwarancje bezpieczeństwa, w tym planowane od dawna rozmieszczenie wielonarodowych sił zabezpieczających, a rosyjskie aktywa pozostałyby zamrożone do czasu wypłaty przez Moskwę odszkodowań" – czytamy w "Spieglu".

Jak zaznaczono, wśród tych postulatów nie ma ani jednego ustępstwa na rzecz Rosji, a Zełenski i jego sojusznicy stawiają na prawo rządzące tą wojną: o tym, czy dojdzie do rozmów, decyduje wyłącznie sytuacja na froncie.

Spotkanie Zełenskiego z liderami grupy E3

W niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w Londynie z liderami grupy E3 – brytyjskim premierem Keirem Starmerem, kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Tematem rozmów była koordynacja wsparcia dla Kijowa w wojnie z Rosją.

Tusk: Warszawa jest niezbędnym ogniwem

Donald Tusk odniósł się we wtorek do nieobecności Polski na londyńskim spotkaniu Zełenskiego z liderami państw E3, podkreślając, że "żadne ustalenia, w których Polska nie uczestniczy, nie będą przez nas respektowane", a Warszawa "jest absolutnie niezbędnym ogniwem" w rozmowach o przyszłości Ukrainy i regionu.