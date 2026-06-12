Globalna awaria Facebooka. Chaos w sieci trwał prawie dwie godziny

Wielu użytkowników nie mogło korzystać z platformy społecznościowej zarówno przez przeglądarkę internetową, jak i aplikację mobilną. Problemy dotyczyły ładowania strony głównej, aktualności oraz innych funkcji serwisu. Objaw awarii pojawia się już po wejściu na główną stronę Facebooka. Zamiast standardowego widoku tablicy z kolejnymi postami znajomych, obserwowanych grup i stron użytkownicy widzieli jedynie logo Facebooka umieszczone na środku białej strony. Pozostała część serwisu nie ładowała się, a ekran pozostawał pusty.

Nie działał też Messanger

Na głównej stronie Facebooka pojawił się komunikat: "Coś poszło nie tak" oraz że "firma pracuje nad tym, by wyeliminować błąd najszybciej, jak to możliwe". Podobne problemy zdarzały się już w przeszłości. W czasie wcześniejszych globalnych awarii użytkownicy nie mogli korzystać z Facebooka, Instagrama i innych usług należących do firmy Meta. Przed godziną 16. Facebook powrócił.