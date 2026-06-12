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Globalna awaria Facebooka. Chaos w sieci trwał prawie dwie godziny

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
56 minut temu
[aktualizacja 18 minut temu]
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Facebook
Po godz. 15 12 czerwca nastąpiła awaria Facebooka/Shutterstock
Facebook ma poważne problemy. Od około godziny 15:00 użytkownicy z wielu krajów zgłaszają awarię popularnego serwisu społecznościowego. Liczba zgłoszeń w serwisie Downdetector zaczęła gwałtownie rosnąć, co wskazywało na problem o globalnym zasięgu. Facebook wrócił po ok. 2 godzinach.

Wielu użytkowników nie mogło korzystać z platformy społecznościowej zarówno przez przeglądarkę internetową, jak i aplikację mobilną. Problemy dotyczyły ładowania strony głównej, aktualności oraz innych funkcji serwisu. Objaw awarii pojawia się już po wejściu na główną stronę Facebooka. Zamiast standardowego widoku tablicy z kolejnymi postami znajomych, obserwowanych grup i stron użytkownicy widzieli jedynie logo Facebooka umieszczone na środku białej strony. Pozostała część serwisu nie ładowała się, a ekran pozostawał pusty.

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Nie działał też Messanger

Na głównej stronie Facebooka pojawił się komunikat: "Coś poszło nie tak" oraz że "firma pracuje nad tym, by wyeliminować błąd najszybciej, jak to możliwe". Podobne problemy zdarzały się już w przeszłości. W czasie wcześniejszych globalnych awarii użytkownicy nie mogli korzystać z Facebooka, Instagrama i innych usług należących do firmy Meta. Przed godziną 16. Facebook powrócił.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: internetfacebookmeta
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Beata Zatońska
Dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
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