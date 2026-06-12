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Sikorski apeluje do Nawrockiego. "Niech przywiezie z USA Ziobrę"

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
44 minut temu
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Radosław Sikorski
Radosław Sikorski apeluje do Karola Nawrockiego ws. Zbigniewa Ziobry/PAP
Prezydent Karol Nawrocki jedzie w weekend do USA, na urodziny Donalda Trumpa. Szef MSZ Radosław Sikorski wyraził nadzieję, że Nawrocki upomni się w Waszyngtonie o pozbawienie Zbigniewa Ziobry ochrony USA, by polityk PiS mógł stanąć przed polską prokuraturą i sądem.

Sikorski poinformował też, że MSZ otrzymało odpowiedź strony amerykańskiej na swoje zapytanie dotyczące procedury wjazdu Ziobry do USA.

Prezydencki minister zarzuca rządowi nieudolność

Sikorskiemu odpowiedział na platformie X szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. "Politycy koalicji rządzącej są tak nieudolni, że muszą już apelować do prezydenta o pomoc w sprawie Zbigniewa Ziobry. Sami nie potrafią wiele, poza prześladowaniem opozycji. A teraz się okazuje, że nawet w tej sprawie apelują o pomoc" - napisał. "Nie, nikt nie będzie wam pomagał w waszych opresywnych działaniach. Zdecydują niezależne amerykańskie sądy. Nauczcie się na czym polega praworządność" - dodał Przydacz.

W rozmowie w Programie Trzecim Polskiego Radia Sikorski odniósł się do zbliżającej się wizyty Karola Nawrockiego w USA. Prezydent weźmie w niedzielę udział w organizowanej w Białym Domu gali mieszanych sztuk walki UFC Freedom 250, upamiętniającej 250. rocznicę powstania USA i organizowanej w dzień urodzin amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. Nawrocki w USA spotka się również z Polonią.

Sikorski o tym,

Wicepremier podkreślił w kontekście wizyty, że "nawet przy prywatnych uroczystościach można ugrać coś dla kraju". Dodał, że prezydent ma wsparcie całego rządu w zabieganiu o realizację obietnicy prezydenta Trumpa co do zwiększenia obecności amerykańskich wojsk w Polsce, mimo zmniejszania obecności amerykańskiej w całej Europie. Chodzi o zapowiedź Trumpa, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski "kolejne 5 tysięcy żołnierzy".

Sikorski o Ziobrze jako problemie Nawrockiego

Sikorski ocenił, że "większym problemem dla prezydenta"” jest kwestia b. ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który przebywa w Stanach Zjednoczonych po przeniesieniu się tam z Węgier. Polska prokuratura zarzuca posłowie PiS m.in., że jako minister sprawiedliwości kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Według prokuratury, Ziobro opuścił Europę 9 maja, posługując się wizą "członka zagranicznych mediów". "Mamy kwestię osoby, która jest poszukiwana listem gończym w Polsce, która wyłudziła wizę dziennikarską od Stanów Zjednoczonych. Bardzo bym prosił pana prezydenta, aby się upomniał o to, aby Zbigniew Ziobro został pozbawiony ochrony Stanów Zjednoczonych tak, aby mógł stanąć w Polsce przed obliczem prokuratora i sędziego" - powiedział szef MSZ. Jak dodał, "rozumie, iż prezydent chciałby Ziobrę prędzej czy później ułaskawić, ale żeby mógł go ułaskawić, to najpierw musi być skazany".

Sikorski: wymijająca odpowiedź z USA ws. Ziobry

Minister poinformował, że MSZ otrzymało odpowiedź strony amerykańskiej na swoje zapytanie dotyczące procedury wjazdu Ziobry do USA. "Odpowiedź przyszła wczoraj, dość formalna, wskazująca na procedury wynikające z umów międzynarodowych, ale ekstradycja to raz, a dawanie wizy dziennikarskiej komuś, kto nie jest dziennikarzem, bo jest wiceprezesem głównej partii opozycyjnej i posłem, to dwa" - stwierdził Sikorski. Zaznaczył, że polityka wizowa każdego kraju jest jego suwerenną decyzją. "MSZ wskazuje natomiast na to, że Zbigniew Ziobro powinien stanąć przed polską prokuraturą za malwersację pieniędzy publicznych" - stwierdził.

Na późniejszym spotkaniu, organizowanym przez Biuro Parlamentu Europejskiego i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce Sikorskiego spytano, czy strona prezydencka zwróciła się o jakąś opinię lub inne materiały do MSZ w związku z wizytą Nawrockiego w USA. Sikorski odparł, że to wizyta prywatna, nie ma zatem przygotowanego stanowiska rządu. Zaznaczył, że jeśli KPRP zwróci się o jakiekolwiek materiały, to je uzyska.

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Ponownie nawiązując do sprawy Ziobry, Sikorski podkreślił, że on by marzył o tym, by Nawrocki go "po prostu przywiózł do Polski". "Ja rozumiem, że pan prezydent może mieć tu konflikt interesów, bo z jednej strony kolega prawicowiec, ale z drugiej strony obowiązek państwowy. Więc mam nadzieję, że pokaże siłę swojej przyjaźni z prezydentem Trumpem, i pokaże też, że walczy z korupcją, i że zabiega o interesy państwa polskiego, a nie tylko o interesy ruchu MAGA czy interesy prawicy" - powiedział.

Rzecznik prezydenta o "tabloidowym stylu" Sikorskiego

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, odnosząc się do słów wicepremiera ws. Ziobry, ocenił, że "tabloidowy styl uprawiania polityki przez ministra Radosława Sikorskiego dowodzi zużycia tego prominentnego członka rządu Donalda Tuska; stąd ciągle zaczepki kierowane w stronę prezydenta". Sikorski w rozmowie w Programie Trzecim Polskiego Radia skomentował również doniesienia "New York Times", że Stany Zjednoczone zamierzają znacząco zmniejszyć liczbę myśliwców i okrętów dostępnych na potrzeby operacji NATO w Europie.

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Sikorski o redukcji sił USA w Europie

"To jest na pewno znacząca redukcja, która nie jest niespodziewana. Znamy przecież dokumenty takie, jak Narodowa Strategia Bezpieczeństwa, Narodowa Strategia Obrony. Tam jest czarno na białym napisane, że Europa jest priorytetem dopiero numer 4 dla Stanów Zjednoczonych" - zauważył szef polskiej dyplomacji. Wskazał, że Europa musi tam, gdzie może, wypełnić powstałe luki własnym sumptem. Według "NYT", planowane cięcia obejmują zmniejszenie liczby myśliwców F-16 i F-15E z około 150 do 100, liczby morskich samolotów patrolowych z 26 do 15 oraz wycofanie wszystkich samolotów do tankowania w powietrzu, które były wcześniej dostępne dla Europy.

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Źródło PAP
Tematy: Radosław SikorskiKarol NawrockiZbigniew Ziobro
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Beata Zatońska
Dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
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