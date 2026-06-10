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Sikorski trzyma kciuki za prezydenta Nawrockiego. Życzy mu awansu do półfinału

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
29 minut temu
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Sikorski trzyma kciuki za prezydenta Nawrockiego. Życzy mu awansu do półfinału
Sikorski trzyma kciuki za prezydenta Nawrockiego. Życzy mu awansu do półfinału/PAP
Radosław Sikorski wbił szpilę Karolowi Nawrockiemu. Głowa naszego państwa będzie gościem obchodzącego w tym dniu urodziny Donalda Trumpa na gali UFC, która odbędzie się w Białym Domu. "Trzymam kciuki aby prezydent wszedł co najmniej do półfinału" - w ten złośliwy sposób minister spraw zagranicznych nawiązał do wizyty Nawrockiego w USA.

Prezydent na gali UFC w Białym Domu

Prezydent Nawrocki do Waszyngtonu udaje się na zaproszenie przywódcy USA. Trump w niedzielę będzie świętował 80 urodziny. W tym dniu w Białym Domu zorganizowana zostanie gala UFC Freedom 250.

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Zawodnicy mieszanych sztuk walki (MMA) będą rywalizować w ogrodach Białego Domu. Gala ma upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i uczcić Dzień Flagi.

Sikorski kibicuje Nawrockiemu

Zmagania na żywo będzie oglądał prezydent Nawrocki, który znany jest ze swojego zamiłowania do sportów walki. Sam w przeszłości trenował boks. Według opinii fachowców był dobrze zapowiadającym się juniorem. Ostatecznie jednak kariery w pięściarstwie nie zrobił. W trakcie kampanii wyborczej w mediach pojawiły się informacje, jakoby Nawrocki brał udział w "ustawkach" kiboli.

Obecność prezydenta RP na gali UFC w Białym Domu była pretekstem do wyprowadzenia złośliwego ciosu w kierunku Nawrockiego ze strony Sikorskiego. Trzymam kciuki aby prezydent Karol Nawrocki wszedł co najmniej do półfinału - napisał szef MSZ.

Internauci odpowiedzieli Sikorskiemu

W komentarzach pod wpisem Sikorskiego w mediach społecznościowych od razu pojawiły się komentarze. Wielu internautów zwróciło uwagę ministrowi spraw zagranicznych, że w przeciwieństwie do prezydenta Nawrockiego, on będzie mógł sobie co najwyżej galę UFC w Białym Domu obejrzeć w telewizji, bo jak wiadomo dla niego drzwi są tam zamknięte.

Komentujący podkreślali, że Sikorski może zazdrościć prezydentowi Polski tak bliskich i dobrych relacji z Donaldem Trumpem. Ich zdaniem zaproszenie Nawrockiego na urodziny przywódcy USA dla szefa polskiego MSZ powinno być powodem do zazdrości.

Szef UFC przyjacielem Trumpa

Gala UFC Freedom 250 będzie składać się z siedmiu walk. Arena, na której się odbędzie pomieścić około 4-5 tys. osób: weteranów i innych gości zaproszonych przez Biały Dom i UFC. 85 tys. kibiców walki obejrzy bezpłatnie na ekranach ustawionych w pobliżu Białego Domu. Główną walkę stoczą gruzińsko-hiszpański zawodnik Ilia Topuria i Amerykanin Justin Gaethje. Trump i szef amerykańskiej UFC Dana White są przyjaciółmi.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Radosław SikorskiKarol Nawrockiprezydent nawrockiMMA
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Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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