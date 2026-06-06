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Sikorski chciał się podpiąć pod sukces Chwalińskiej. Dostał ripostę od trenera Świątek

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 08:08
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Sikorski chciał się podpiąć pod sukces Chwalińskiej. Dostał ripostę od trenera Świątek
Sikorski chciał się podpiąć pod sukces Chwalińskiej. Dostał ripostę od trenera Świątek/PAP
Jeszcze dwa tygodnie temu mało kto znał Maję Chwalińską. Dziś praktycznie każdy trzyma za nią kciuki, a wielu próbuje ogrzać się w jej blasku i ocieplić swój wizerunek. Jednym z polityków, który po awansie Polski do finału French Open pospieszył z gratulacjami był Radosław Sikorski. Minister Spraw Zagranicznych dostał jednak mocną ripostę od byłego trenera Igi Świątek.

Chwalińska koszmarem Rosjanek

Chwalińska już zapisała się w historii tenisa. Jako pierwsza przeszła drogę od kwalifikacji do finału wielkoszlemowego French Open. Nasza tenisistka przed startem Roland Garros była notowana na 114. miejscu w rankingu WTA. Dziś o triumf w Paryżu zmierzy się z rozstawioną z numerem 8. Mirrą Andriejewą.

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Dla Chwalińskiej będzie to trzeci z rzędu pojedynek z rosyjską tenisistką. W ćwierćfinale Polka odesłała do domu Annę Kalińską, a w półfinale to samo zrobiła z Dianą Sznajder.

Sikorski pogratulował Chwalińskiej

Po tym ostatnim zwycięstwie w mediach społecznościowych gratulacje naszej tenisistce złożył Sikorski. Brawo Maja! Tak się wygrywa - napisał wicepremier i minister spraw zagranicznych.

To nie spodobało się byłemu trenerowi Świątek. Piotr Sierzputowski uznał chyba, że polityk próbuje podpiąć się podpiąć pod sukces Chwalińskiej i ocieplić swój wizerunek w blasku 24-latki z Dąbrowy Górniczej.

Był trener Świątek nie gryzł się w język

Szkoleniowiec pod wpisem Sikorskiego zamieścił mocny komentarz. Fajnie. Szkoda, że w ministerstwie sportu brak pomysłów na wsparcie takich sportów jak tenis. "Katalog kosztów", absurdalny, przepalanie głupio pieniędzy. Pewnie warto by było się pochylić nad tym, zebrać grupę specjalistów i wykorzystać świetne indywidualne sukcesy? - napisał były opiekun Świątek.

Najgorsza jest bariera związek i ministerstwo. Jest totalny brak zrozumienia na wysokim szczeblu politycznym sportu. Jedyny sport to bieg po matche po jodze, jak to powiedział jeden z czołowych polskich zawodników - dodał w kolejnym wpisie Sierzputowski.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Radosław Sikorskisikorskimaja chwalińskaminister MSZ
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Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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