Sikorski chciał się podpiąć pod sukces Chwalińskiej. Dostał ripostę od trenera Świątek

Chwalińska koszmarem Rosjanek

Chwalińska już zapisała się w historii tenisa. Jako pierwsza przeszła drogę od kwalifikacji do finału wielkoszlemowego French Open. Nasza tenisistka przed startem Roland Garros była notowana na 114. miejscu w rankingu WTA. Dziś o triumf w Paryżu zmierzy się z rozstawioną z numerem 8. Mirrą Andriejewą.

Dla Chwalińskiej będzie to trzeci z rzędu pojedynek z rosyjską tenisistką. W ćwierćfinale Polka odesłała do domu Annę Kalińską, a w półfinale to samo zrobiła z Dianą Sznajder.

Sikorski pogratulował Chwalińskiej

Po tym ostatnim zwycięstwie w mediach społecznościowych gratulacje naszej tenisistce złożył Sikorski. Brawo Maja! Tak się wygrywa - napisał wicepremier i minister spraw zagranicznych.

Brawo Maja! 💪🏻🇵🇱 Tak się wygrywa. — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) June 4, 2026

To nie spodobało się byłemu trenerowi Świątek. Piotr Sierzputowski uznał chyba, że polityk próbuje podpiąć się podpiąć pod sukces Chwalińskiej i ocieplić swój wizerunek w blasku 24-latki z Dąbrowy Górniczej.

Był trener Świątek nie gryzł się w język

Szkoleniowiec pod wpisem Sikorskiego zamieścił mocny komentarz. Fajnie. Szkoda, że w ministerstwie sportu brak pomysłów na wsparcie takich sportów jak tenis. "Katalog kosztów", absurdalny, przepalanie głupio pieniędzy. Pewnie warto by było się pochylić nad tym, zebrać grupę specjalistów i wykorzystać świetne indywidualne sukcesy? - napisał były opiekun Świątek.

Nawet nie o to chodzi że pieniędzy nie ma. Po prostu są przepalane przez durne wytyczne, a to można by było zmienić na wczoraj. I już by było lżej. Małe drobne zmiany. Nie każda dyscyplina to lekkoatletyka czy piłka nożna. Trzeba być elastycznym — Sierzputowski (@Sierzputowsky) June 5, 2026

Najgorsza jest bariera związek i ministerstwo. Jest totalny brak zrozumienia na wysokim szczeblu politycznym sportu. Jedyny sport to bieg po matche po jodze, jak to powiedział jeden z czołowych polskich zawodników - dodał w kolejnym wpisie Sierzputowski.