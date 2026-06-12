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Kiedy porozumienie USA-Iran? Padł pierwszy termin

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
47 minut temu
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Kiedy porozumienie USA-Iran? Padł pierwszy termin
Kiedy porozumienie USA-Iran? Padł pierwszy termin/Shutterstock
USA i Iran są coraz bliżej zawarcia porozumienia. Jak podała agencja Bloomberg, memorandum może zostać podpisane w przyszłym tygodniu przy okazji szczytu G7 we francuskim Évian. Jednym z rozważanych miejsc ceremonii jest pobliska Genewa.

Podpisanie memorandum możliwe 14 czerwca

Osoby zaznajomione z zagadnieniem uważają, że potencjalne memorandum mogłoby zostać podpisane w niedzielę, 14 czerwca. Urzędnicy, z którymi rozmawiał Bloomberg, uprzedzają jednak, że Iran nie potwierdził jednoznacznie, że jest gotowy na ceremonię podpisania, komunikacja między Teheranem a Waszyngtonem jest powolna, a wcześniejsze inicjatywy dyplomatyczne nie przyniosły rezultatu.

Sprzeczne informacje

Doniesieniom tym zaprzeczyła agencja Fars News, powiązana z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu. Spekulacje o rychłym porozumieniu z Waszyngtonem są - według tego medium - „niczym więcej niż nieporozumieniem dotyczącym propozycji i amerykańskim myśleniem życzeniowym”.

Irańska agencja Mehr News, powołująca się na źródło bliskie irańskiemu zespołowi negocjacyjnemu, przekazała, że projekt umowy wciąż czeka na akceptację ze strony irańskich urzędników, a ostateczna wersja porozumienia zostanie zatwierdzona przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. Zdaniem agencji porozumienie o zawieszeniu broni będzie obejmować zakończenie walk w Libanie, a także odmrożenie 12 mld dolarów zablokowanych funduszy Iranu.

Agencja powiadomiła także, że ani obecne memorandum, ani ewentualne przyszłe ostateczne porozumienie pokojowe nie będą obejmować programu rakiet balistycznych Teheranu, ani wsparcia udzielanego przez Iran grupom terrorystycznym, takim jak Hezbollah, czy milicjom irackim.

Co będzie obejmowało porozumienie USA-Iran?

Negocjowane wstępne porozumienie między USA a Iranem przewiduje natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz i tymczasowe złagodzenie sankcji wobec Teheranu oraz podjęcie przez Iran „pewnych zobowiązań” w zakresie swojego programu nuklearnego. Strona irańska zobowiązała się również do tego, że nigdy nie uzyska broni jądrowej, zaś USA miałyby m.in. odstąpić od blokady morskiej Iranu - przekazał w piątek portal Axios.

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Źródło Bloomberg
Tematy: IranUSAiran 2026
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oprac. Kamil Nowak
redaktor, wydawca
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