Dziennik Gazeta Prawana logo

Kontrowersje wokół SAFE. "Nie ma drugiej tak skompromitowanej osoby w tej sprawie"

Agnieszka Maj
Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 12:19
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Cezary Tomczyk
Cezary Tomczyk. Kontrowersje wokół SAFE. "Nie ma drugiej tak skompromitowanej osoby w tej sprawie"/Agencja Gazeta
Cezary Tomczyk, wiceszef MON mówił w rozmowie z Wirtualną Polską skala o skali zakupów z SAFE. Podkreślił, że ma alternatywy dla tego programu. Przy okazji dostało się Karolowi Nawrockiemu. - Prezydent się ośmieszył. Najgorsze jest to, że złamał słowo dane żołnierzom - mówił Tomczk. Padły także mocne słowa o Mariuszu Błaszczaku.

Cezary Tomczyk, wiceszef MON ocenił w rozmowie z Wirtualną Polską propozycję Karola Nawrockiego i Adama Glapińskiego, żeby użyć rezerw złota NBP do finansowania SAFE. Równie dobrze taką alternatywę mógłby przedstawić pan Iksiński, idący Aleją Niepodległości. Od pierwszego dnia powiedzieliśmy, że bierzemy wszystko - jeżeli będzie zysk NBP, siły zbrojne z pożytkiem go wykorzystają. Ale nie zmienia to faktu, że nie ma alternatywy dla SAFE. Prezydent się ośmieszył. Najgorsze jest to, że złamał słowo dane żołnierzom - powiedział Tomczyk.

"Skala zakupów SAFE jest ogromna"

Jego zdaniem nie ma obaw, że PGZ i inne firmy zbrojeniowe wyrobią się z realizacją zaleceń z SAFE. Mam dobre zdanie o Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Firma Belma zwiększyła przychody trzykrotnie, a możliwości produkcyjne dziesięciokrotnie w ciągu dwóch lat - tylko dzięki zmianie zarządzania i inwestycjom - powiedział wiceszef MON,

Jak dodał, skala zakupów SAFE jest ogromna: prawie 2 tys. wozów bojowych - Kraby, Borsuki, Rosomaki, program SAN, Tarcza Wschód, WRE, 300 tys. hełmów, 50 tys. kamizelek kuloodpornych, setki tysięcy min - wszystko do roku 2030. Polskiego żołnierza w hełmie z czasów PRL-u już nie ma i nie będzie - podkreślił Tomczyk.

SAFE ma finansować też system pozamilitarny

Mówił także o strukturze umów zawartych w ramach SAFE. Ogromna większość to nowe umowy. Na 60 zawartych bodaj 52 to umowy, a 8 to aneksy. Najważniejsze jest to, że budujemy nowe zdolności dla sił zbrojnych, a korzysta na tym polski przemysł. Idea SAFE polegała od początku na tym, że dzięki masywnym zamówieniom przemysł buduje zdolności do ich realizacji - linie produkcyjne, magazyny, technologie. To klucz programu - powiedział.

Wiceminister przypomniał, że SAFE ma finansować też system pozamilitarny - policję, Straż Graniczną. Instrument będzie realizowany w celu wzmocnienia obronności państwa w ramach systemu pozamilitarnego. (...) Prezydent Nawrocki, który odmówił Straży Granicznej wyposażenia, a potem jedzie na święto Straży Granicznej, to najbardziej spektakularna hipokryzja świata iupokorzenie dla polskich funkcjonariuszy - powiedział.

"Nie ma drugiej tak skompromitowanej osoby"

Padły także mocne słowa o Mariuszu Błaszczaku. Nie ma drugiej tak skompromitowanej osoby jak Błaszczak w całej tej sprawie - był za SAFE, potem przeciw, dopingował rząd, żeby brał więcej pieniędzy, potem narzekał, że za dużo - powiedział wiceszef MON.

Program SAFE przewiduje ok. 43,7 mld euro dla Polski w formie europejskich pożyczek, które mogą zostać wydane na inwestycje w obronność, przede wszystkim na sprzęt dla Wojska Polskiego. Do tej pory na konto obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych wpłynęło ok. 6,5 mld euro ze środków SAFE; to 15-proc. zaliczka ze wszystkich 43,7 mld euro.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: SAFEKarol NawrockiCezary Tomczyk
Powiązane
Borsuk to nowy Bojowy Pływający Wóz Piechoty (NBPWP)
PiS skontrolował zamówienia z SAFE w polskich fabrykach broni. "Mamy do czynienia z ogromnym oszustwem"
Gen. Gromadziński
Gen. Jarosław Gromadziński o 180 mln zł pożyczki z SAFE. "Jestem zażenowany"
Władysław Kosiniak-Kamysz
Koszt SAFE już jest większy o 8 mld zł. Szykują się następne podwyżki
Agnieszka Maj
Agnieszka Maj
Dziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKontrowersje wokół SAFE. "Nie ma drugiej tak skompromitowanej osoby w tej sprawie" »
Zobacz
|
Każdy kwiat pomidora zmieni się w soczysty owoc. Powtarzaj co 2-3 dni
Każdy kwiat pomidora zamieni się w soczysty owoc. Powtarzaj co 2-3 dni, aby krzaki obsypały się owocami
Policja kontroluje kierowcę
Trudny quiz dla dobrych kierowców. Na 6. pytaniu odpada większość
GAC Emzoom
Tak wygląda nowy hit dla polskiej rodziny. Ma silnik 1.5 i przestronne wnętrze. Ile kosztuje?
Rozmnażanie hortensji z sadzonek zielnych. Kiedy pobierać sadzonki?
Rozmnażanie hortensji z sadzonek zielnych. Jak ukorzenić hortensje z gałązek, aby mieć krzewy ulubionych hortensji za darmo?
Tankowanie samochodu benzyną na stacji Orlen
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 11 czerwca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Oto najnowsze zestawienie
Wnętrze chińskiego samochodu marki Chery Tiggo 8 PHEV z dużym centralnym ekranem multimedialnym i skórzaną kierownicą
Mechanik prześwietlił MG, BYD, Omodę, Jaecoo i Chery. Prawda o naprawach i częściach do chińskich samochodów
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj