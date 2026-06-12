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"Nowe światło na niebie". Głośna wizja Baby Wangi opanowała sieć

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
44 minut temu
[aktualizacja 34 minut temu]
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"Nowe światło na niebie”. Tajemnicza wizja Baby Wangi znów krąży po sieci
"Nowe światło na niebie". Tajemnicza wizja Baby Wangi znów krąży po sieci/Shutterstock
W sieci wybuchło prawdziwe poruszenie związane z rzekomą przepowiednią słynnej bułgarskiej jasnowidzki, Baby Wangi. Choć jej wizje od lat budzą skrajne emocje, tym razem internauci powiązali dawne słowa mistyczki z nadchodzącymi dniami. Powód? Startujące lada moment piłkarskie Mistrzostwa Świata 2026.

Dlaczego wizja Baby Wangi wróciła właśnie teraz?

Mechanizm popularności teorii spiskowych i przepowiedni w obliczu wielkich wydarzeń globalnych jest doskonale znany. Mundial 2026, jako jedna z największych imprez sportowych w historii, przyciąga uwagę miliardów ludzi. To idealny grunt pod internetowe spekulacje.

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Gdy tylko zbliża się przełomowy moment na arenie międzynarodowej - czy to konflikt, zmiana polityczna, czy globalny turniej sportowy - starsze, niejednoznaczne cytaty zyskują nowe życie. Wystarczyło kilka sugestywnych wpisów w mediach społecznościowych, aby rzekome proroctwo stało się viralem.

Tajemniczy "znak na niebie" - co to oznacza?

Największe dyskusje budzi przypisywane Babie Wandze sformułowanie o "nowym świetle na niebie". Internauci prześcigają się w interpretacjach. Część osób upatruje w tym rzadkiego fenomenu na nocnym niebie. Dla innych to metafora nowej ery lub nagłej zmiany układu sił na świecie. Skrajni optymiści żartują, że chodzi o narodziny nowej, wielkiej gwiazdy futbolu podczas turnieju.

W rzeczywistości określenie to jest na tyle ogólne, że można je dopasować niemal do każdej sytuacji życiowej i geopolitycznej.

Co na to eksperci? Apel o zdrowy rozsądek

Badacze fenomenu jasnowidzenia oraz sceptycy jednoznacznie apelują o dystans do pojawiających się rewelacji. Warto pamiętać o kilku kluczowych faktach:

  • Brak wiarygodnych źródeł: Większość wizji przypisywanych Bułgarce nie ma żadnego potwierdzenia w dokumentach czy nagraniach.
  • Manipulacja datami: Słowa jasnowidzki są często modyfikowane i "na siłę" dopasowywane do aktualnych dat przez autorów internetowych teorii.
  • Brak powiązania z futbolem: Nie istnieją żadne dowody na to, że Baba Wanga kiedykolwiek wspominała o Mundialu 2026, konkretnych datach czerwcowych czy wydarzeniach sportowych tego typu.

Atmosfera tajemnicy wokół Mistrzostw Świata 2026 i naturalna ludzka ciekawość sprawiły, że temat błyskawicznie podchwyciły media na całym świecie. Warto jednak traktować te doniesienia jako element internetowego folkloru, a nie realne ostrzeżenie przed nadchodzącymi dniami.

Źródło: Polskiobserwator

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Źródło dziennik.pl
Tematy: przepowiedniababa wanga
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik
Redaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
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