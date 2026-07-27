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Te owady masowo atakują w lasach. Uważaj na "latające kleszcze"

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
42 minut temu
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strzyżak sarni, strzyżak jeleni, latający kleszcz
Te owady masowo atakują w lasach. Uważaj na "latające kleszcze"/ShutterStock
Wybierasz się do lasu na grzyby lub spacer? Musisz uważać na uciążliwe owady, które potrafią obsiąść człowieka w licznej grupie. "Latające kleszcze" kryją w sobie kilka zaskakujących cech.

Jak informuje Medonet, strzyżak sarni (lub jeleni) to niewielki owad o wielkości około 5-6 mm, który posiada brązowe, spłaszczone ciało oraz silne odnóża zakończone pazurkami czepnymi. Te stworzenia mają skrzydła, dzięki którym latają, jednak po znalezieniu żywiciela pozbywają się ich i mocno przyczepiają do skóry.

Sezon na te owady trwa najczęściej od czerwca do września, ale ciepła jesień potrafi wydłużyć ich aktywność nawet do listopada. Strzyżaki żerują głównie na leśnych zwierzętach, takich jak sarny, jelenie, łosie czy borsuki, ale równie chętnie atakują ludzi.

Bolesne ukąszenia i uciążliwe chmary

Jak informuje Medonet, strzyżaki potrafią zaatakować człowieka całą chmarą, co wywołuje ogromny dyskomfort. Ich mały rozmiar pozwala im z łatwością wchodzić do uszu, nosa czy pod powieki.

Samo ukąszenie bywa bardzo bolesne, choć często swędzenie pojawia się od razu, a silny ból nadchodzi dopiero następnego dnia. Powstała na ciele grudka może utrzymywać się przez 2 lub 3 tygodnie, a u wrażliwych osób wywołuje silną reakcję alergiczną. Co ważne, owady te mogą przenosić bakterie wywołujące zmiany skórne.

Nie tylko las. Gdzie najłatwiej spotkać kleszcza?
Nie tylko las. Gdzie najłatwiej spotkać kleszcza?

Czy strzyżaki przenoszą groźne choroby?

Na szczęście, jak informuje Medonet, w przeciwieństwie do tradycyjnych kleszczy, strzyżaki nie przenoszą groźnych chorób odkleszczowych, takich jak borelioza czy anaplazmoza. Standardowe preparaty na komary i kleszcze na nie nie działają. Jak zatem się przed nimi uchronić?

  • Wybieraj jasne ubrania: jak informuje Medonet, owady te zdecydowanie preferują i atakują ciemno ubarwione ofiary.
  • Stosuj śliskie materiały: odzież wykonana ze śliskich tkanin skutecznie je zniechęca.
  • Ooglądaj się po wyjściu z lasu: ze względu na miniaturowe rozmiary owady potrafią wcisnąć się w każdą szczelinę ubrań.
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Źródło Medonet
Tematy: lasstrzyżak
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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