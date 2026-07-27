Niemcy: w ataku na Paradę Równości zginęła Polka

W sobotę późnym wieczorem sprawca ataku wjechał furgonetką w tłum ludzi w alejce w berlińskim parku Tiergarten. Nieopodal odbywała się Parada Równości. W ataku zginęła kobieta, a 29 osób zostało rannych.

Kondolencje burmistrza Berlina

Wegner powiadomił, że złożył kondolencje charge d'affaires Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech Janowi Tombińskiemu. "Bardzo poruszyło mnie to, co wydarzyło się w sobotę, a moje myśli są z państwem, a przede wszystkim z córką i rodziną zamordowanej" - powiedział Wegner, cytowany przez dpa.

Policja zastrzeliła podejrzanego o atak na Paradę Równości w Berlinie

Podejrzany o przeprowadzenie ataku podczas berlińskiej Parady Równości został zastrzelony podczas policyjnej operacji na terenie ogródków działkowych w berlińskiej dzielnicy Spandau - poinformowały w niedzielę władze Berlina i niemiecka policja. W ogródkach działkowych zamachowiec miał zaatakować jednostki specjalne policji bronią kłującą, te odpowiedziały ogniem.

"Islamistyczny zamach terrorystyczny"

Służby zidentyfikowały sprawcę jako 21-letniego Abdula B., sympatyka Państwa Islamskiego (IS). Szef niemieckiego MSW Alexander Dobrindt określił atak jako islamistyczny zamach terrorystyczny.