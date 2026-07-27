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Niemcy: w ataku na Paradę Równości zginęła Polka

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
51 minut temu
[aktualizacja 39 minut temu]
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berlin
Kwiaty i znicze w miejscu, gdzie doszło do zamachu na Paradę Równości w Berlinie/PAP/EPA
Kobieta, która zginęła w sobotę w wyniku ataku na uczestników Parady Równości w Berlinie, to obywatelka Polski. Poinformował o tym burmistrz Berlina, Kai Wegner. Kobieta przebywała w mieście wraz z córką.

W sobotę późnym wieczorem sprawca ataku wjechał furgonetką w tłum ludzi w alejce w berlińskim parku Tiergarten. Nieopodal odbywała się Parada Równości. W ataku zginęła kobieta, a 29 osób zostało rannych.

Kondolencje burmistrza Berlina

Wegner powiadomił, że złożył kondolencje charge d'affaires Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech Janowi Tombińskiemu. "Bardzo poruszyło mnie to, co wydarzyło się w sobotę, a moje myśli są z państwem, a przede wszystkim z córką i rodziną zamordowanej" - powiedział Wegner, cytowany przez dpa.

Policja zastrzeliła podejrzanego o atak na Paradę Równości w Berlinie

Podejrzany o przeprowadzenie ataku podczas berlińskiej Parady Równości został zastrzelony podczas policyjnej operacji na terenie ogródków działkowych w berlińskiej dzielnicy Spandau - poinformowały w niedzielę władze Berlina i niemiecka policja. W ogródkach działkowych zamachowiec miał zaatakować jednostki specjalne policji bronią kłującą, te odpowiedziały ogniem.

"Islamistyczny zamach terrorystyczny"

Służby zidentyfikowały sprawcę jako 21-letniego Abdula B., sympatyka Państwa Islamskiego (IS). Szef niemieckiego MSW Alexander Dobrindt określił atak jako islamistyczny zamach terrorystyczny.

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Źródło PAP
Tematy: atakBerlinPolka
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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