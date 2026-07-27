Trzęsienie ziemi na prawicy. Nowy sondaż pokazuje dwa warianty przyszłego Sejmu

Jak wskazuje sondaż dla "WP", w standardowym scenariuszu badania, który nie uwzględnia nowej inicjatywy byłego premiera, pierwsze miejsce na podium zajmuje Koalicja Obywatelska. Formacja ta gromadzi 29,4 proc. poparcia i wprowadza do Sejmu 175 posłów.

Tuż za nią plasuje się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 21,5 proc. głosów (123 mandaty). Trzecia pozycja należy do Konfederacji (14,5 proc. i 76 mandatów), a zaraz za nią ląduje Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna (12,0 proc. i 59 mandatów). Próg wyborczy przekracza jeszcze Lewica, zdobywając 7,2 proc. poparcia (27 mandatów).

Poza parlamentem zostają PSL (3,1 proc.), Partia Razem (2,0 proc.) oraz Polska 2050 (0,6 proc.), a odsetek niezdecydowanych wynosi 9,7 proc. W tym układzie połączone siły PiS oraz obu odłamów Konfederacji dysponują bezpieczną większością 258 mandatów.

Wariant z nową partią. Granat wrzucony w szeregi PiS

Sytuacja zmienia się diametralnie, gdy ankietowani otrzymują listę uwzględniającą nową formację Mateusza Morawieckiego pod nazwą "Rozwój + Wy". Jak wskazuje sondaż dla "WP", nowa siła bez problemu wchodzi do Sejmu z wynikiem 7,5 proc. poparcia, co daje jej 31 mandatów.

Pojawienie się tej partii mocno uderza w dotychczasowe zaplecze lidera PiS. Prawo i Sprawiedliwość traci najwięcej, spadając do zaledwie 15,9 proc. poparcia (88 mandatów – o 35 posłów mniej).

Co ciekawe, pozycja lidera pozostaje niemal nietknięta. Jak wskazuje sondaż dla "WP", Koalicja Obywatelska traci niecały punkt procentowy i notuje 28,5 proc. poparcia (174 posłów). Konfederacja zdobywa 13,5 proc. (71 mandatów), Konfederacja Korony Polskiej poprawia wynik na 12,3 proc. (63 mandaty), a Lewica rośnie do 7,8 proc. (33 mandaty). Pod progiem wciąż tkwią PSL, Razem i Polska 2050.

Kto rządzi w Sejmie po rozłamie?

Mimo potężnego tąpnięcia w szeregach PiS, szeroko pojęta prawica wciąż zachowuje większość. PiS, partia Morawieckiego oraz obie frakcje Konfederacji dysponują łącznie 253 mandatami. Z kolei Koalicja Obywatelska mogłaby szukać alternatywnego sojuszu z Lewicą oraz formacją "Rozwój + Wy", co dałoby łącznie 238 szabel.

Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRiS w dniach 24–25 lipca 2026 roku na grupie 1000 pełnoletnich Polaków metodą CATI i CAWI. Przeliczenie na mandaty oparło się na modelu aproksymacyjnym prof. Jarosława Flisa.