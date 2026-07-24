Trzęsienie ziemi w PiS. Oni odeszli z Morawieckim - oto lista polityków

W czwartek o północy upłynął termin ultimatum kierownictwa PiS dla parlamentarzystów tej partii na złożenie oświadczenia o nieprzynależeniu do stowarzyszeń - pod groźbą wykluczenia z partii. Sprawa dotyczyła przede wszystkim członków stowarzyszenia "Rozwój Plus", założonego przez Morawieckiego. W piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył na konferencji, że "trzydziestu kilku (...) posłów (...) zrezygnowało z członkostwa" w PiS. Dodał, że w przyszły wtorek Komitet Polityczny PiS "przyjmie ten fakt do wiadomości".
Morawiecki o "intrygantach" z PiS
B. premier zwrócił uwagę, że żaden z posłów związanych z jego stowarzyszeniem nie uległ "ultimatom" i nie podpisał "lojalki". " Samo to (oświadczenie i ultimatum - przyp. PAP) było słabym pomysłem, drodzy koledzy intryganci" powiedział Morawiecki. "Może o to wam chodziło, żeby wypchnąć nas z Prawa i Sprawiedliwości, ale to jest, niestety, skutek tych intryg, do których wy jesteście przyzwyczajeni" - dodał. Dopytywany, o których "kolegach" mówi, zastrzegł, iż "nie będzie podawał żadnych personaliów".
Morawiecki: walczyłem do ostatniej chwili o jedność
Mateusz Morawiecki w długim wpisie na X napisał m.in.: "Do ostatniej chwili walczyłem o jedność Prawa i Sprawiedliwości. Nie o stanowiska. Nie o osobiste ambicje. Nie o wpływy. Walczyłem o jedność obozu, który przez osiem lat zmieniał Polskę - budował jej bezpieczeństwo, rozwijał gospodarkę i przywracał godność milionom Polaków".
Morawiecki: nikt z naszej grupy nie odszedł z PiS
"Chcę też bardzo wyraźnie powiedzieć: nikt z naszej grupy nie odszedł z Prawa i Sprawiedliwości. Żaden z ponad 40 posłów, czterech europosłów ani senator nie zrezygnował z członkostwa w partii. Nie zgodziliśmy się jedynie na podpisanie dokumentu, który w praktyce wymagał rezygnacji z działalności w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Postawiono nas przed fałszywym wyborem: albo zakończenie legalnej, obywatelskiej i programowej aktywności, albo usunięcie z partii, której przez lata wiernie służyliśmy. Nie mogliśmy się na to zgodzić. Nie dlatego, że chcieliśmy odejść. Właśnie dlatego, że chcieliśmy jeszcze skuteczniej pracować dla zwycięstwa całego obozu patriotycznego" - napisał na X Mateusz Morawiecki.
Lista ludzi Morawieckiego
Posłowie (krajowi)
- Anna Bałuch
- Ryszard Bartosik
- Zbigniew Chmielowiec
- Anna Cicholska
- Michał Cieślak
- Janusz Cieszyński
- Elżbieta Duda
- Robert Gontarz
- Marcin Gwóźdź
- Marcin Horała
- Paweł Jabłoński
- Fryderyk Kapinos
- Łukasz Kmita
- Maria Koc
- Wiesław Krajewski
- Andrzej Kryj
- Krzysztof Kubów
- Anna Kwiecień
- Krzysztof Lipiec
- Grzegorz Lorek
- Marzena Machałek
- Grzegorz Macko
- Mateusz Morawiecki
- Monika Pawłowska
- Grzegorz Puda
- Paweł Rychlik
- Łukasz Schreiber
- Olga Semeniuk-Patkowska
- Sławomir Skwarek
- Mirosława Stachowiak-Różecka
- Krzysztof Szczucki
- Szymon Szynkowski vel Sęk
- Ryszard Terlecki
- Włodzimierz Tomaszewski
- Sylwester Tułajew
- Wojciech Zubowski
- Ireneusz Zyska
- Europosłowie
- Waldemar Buda
- Michał Dworczyk
- Piotr Müller
Senatorowie
- Marek Bernacki
Politycy niebędący członkami PiS
- Andrzej Gut-Mostowy
- Marek Jakubiak
- Agnieszka Ścigaj
Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.