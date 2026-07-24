Trzęsienie ziemi w PiS. Oni odeszli z Morawieckim - oto lista polityków

W czwartek o północy upłynął termin ultimatum kierownictwa PiS dla parlamentarzystów tej partii na złożenie oświadczenia o nieprzynależeniu do stowarzyszeń - pod groźbą wykluczenia z partii. Sprawa dotyczyła przede wszystkim członków stowarzyszenia "Rozwój Plus", założonego przez Morawieckiego. W piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył na konferencji, że "trzydziestu kilku (...) posłów (...) zrezygnowało z członkostwa" w PiS. Dodał, że w przyszły wtorek Komitet Polityczny PiS "przyjmie ten fakt do wiadomości".

Morawiecki o "intrygantach" z PiS

B. premier zwrócił uwagę, że żaden z posłów związanych z jego stowarzyszeniem nie uległ "ultimatom" i nie podpisał "lojalki". " Samo to (oświadczenie i ultimatum - przyp. PAP) było słabym pomysłem, drodzy koledzy intryganci" powiedział Morawiecki. "Może o to wam chodziło, żeby wypchnąć nas z Prawa i Sprawiedliwości, ale to jest, niestety, skutek tych intryg, do których wy jesteście przyzwyczajeni" - dodał. Dopytywany, o których "kolegach" mówi, zastrzegł, iż "nie będzie podawał żadnych personaliów".

Morawiecki: walczyłem do ostatniej chwili o jedność

Mateusz Morawiecki w długim wpisie na X napisał m.in.: "Do ostatniej chwili walczyłem o jedność Prawa i Sprawiedliwości. Nie o stanowiska. Nie o osobiste ambicje. Nie o wpływy. Walczyłem o jedność obozu, który przez osiem lat zmieniał Polskę - budował jej bezpieczeństwo, rozwijał gospodarkę i przywracał godność milionom Polaków".

Szanowni Państwo!



🟦Do ostatniej chwili walczyłem o jedność Prawa i Sprawiedliwości. Nie o stanowiska. Nie o osobiste ambicje. Nie o wpływy.



🟦Walczyłem o jedność obozu, który przez osiem lat zmieniał Polskę - budował jej bezpieczeństwo, rozwijał gospodarkę i przywracał godność… pic.twitter.com/PP7sOkzMHp — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) July 24, 2026

Morawiecki: nikt z naszej grupy nie odszedł z PiS

"Chcę też bardzo wyraźnie powiedzieć: nikt z naszej grupy nie odszedł z Prawa i Sprawiedliwości. Żaden z ponad 40 posłów, czterech europosłów ani senator nie zrezygnował z członkostwa w partii. Nie zgodziliśmy się jedynie na podpisanie dokumentu, który w praktyce wymagał rezygnacji z działalności w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Postawiono nas przed fałszywym wyborem: albo zakończenie legalnej, obywatelskiej i programowej aktywności, albo usunięcie z partii, której przez lata wiernie służyliśmy. Nie mogliśmy się na to zgodzić. Nie dlatego, że chcieliśmy odejść. Właśnie dlatego, że chcieliśmy jeszcze skuteczniej pracować dla zwycięstwa całego obozu patriotycznego" - napisał na X Mateusz Morawiecki.

Lista ludzi Morawieckiego

Posłowie (krajowi)

Anna Bałuch

Ryszard Bartosik

Zbigniew Chmielowiec

Anna Cicholska

Michał Cieślak

Janusz Cieszyński

Elżbieta Duda

Robert Gontarz

Marcin Gwóźdź

Marcin Horała

Paweł Jabłoński

Fryderyk Kapinos

Łukasz Kmita

Maria Koc

Wiesław Krajewski

Andrzej Kryj

Krzysztof Kubów

Anna Kwiecień

Krzysztof Lipiec

Grzegorz Lorek

Marzena Machałek

Grzegorz Macko

Mateusz Morawiecki

Monika Pawłowska

Grzegorz Puda

Paweł Rychlik

Łukasz Schreiber

Olga Semeniuk-Patkowska

Sławomir Skwarek

Mirosława Stachowiak-Różecka

Krzysztof Szczucki

Szymon Szynkowski vel Sęk

Ryszard Terlecki

Włodzimierz Tomaszewski

Sylwester Tułajew

Wojciech Zubowski

Ireneusz Zyska

Europosłowie

Waldemar Buda

Michał Dworczyk

Piotr Müller

Senatorowie

Marek Bernacki

Politycy niebędący członkami PiS