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Trzęsienie ziemi w PiS. Oni odeszli z Morawieckim - oto lista polityków

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 17:29
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Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki odszedł z PiS z grupą polityków/PAP
Z PiS razem z Mateuszem Morawieckim odeszła grupa polityków. Były premier poinformował w piątek, że jego stowarzyszenie "Rozwój Plus" liczy obecnie czterdziestu posłów, jednego senatora i trzech europosłów. Na pytanie, czy powstanie nowa partia i klub, odpowiedział, że wszystkie plany dotyczące przyszłości należy przedyskutować.

W czwartek o północy upłynął termin ultimatum kierownictwa PiS dla parlamentarzystów tej partii na złożenie oświadczenia o nieprzynależeniu do stowarzyszeń - pod groźbą wykluczenia z partii. Sprawa dotyczyła przede wszystkim członków stowarzyszenia "Rozwój Plus", założonego przez Morawieckiego. W piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński oświadczył na konferencji, że "trzydziestu kilku (...) posłów (...) zrezygnowało z członkostwa" w PiS. Dodał, że w przyszły wtorek Komitet Polityczny PiS "przyjmie ten fakt do wiadomości".

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Morawiecki o "intrygantach" z PiS

B. premier zwrócił uwagę, że żaden z posłów związanych z jego stowarzyszeniem nie uległ "ultimatom" i nie podpisał "lojalki". " Samo to (oświadczenie i ultimatum - przyp. PAP) było słabym pomysłem, drodzy koledzy intryganci" powiedział Morawiecki. "Może o to wam chodziło, żeby wypchnąć nas z Prawa i Sprawiedliwości, ale to jest, niestety, skutek tych intryg, do których wy jesteście przyzwyczajeni" - dodał. Dopytywany, o których "kolegach" mówi, zastrzegł, iż "nie będzie podawał żadnych personaliów".

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Morawiecki: walczyłem do ostatniej chwili o jedność

Mateusz Morawiecki w długim wpisie na X napisał m.in.: "Do ostatniej chwili walczyłem o jedność Prawa i Sprawiedliwości. Nie o stanowiska. Nie o osobiste ambicje. Nie o wpływy. Walczyłem o jedność obozu, który przez osiem lat zmieniał Polskę - budował jej bezpieczeństwo, rozwijał gospodarkę i przywracał godność milionom Polaków".

Morawiecki: nikt z naszej grupy nie odszedł z PiS

"Chcę też bardzo wyraźnie powiedzieć: nikt z naszej grupy nie odszedł z Prawa i Sprawiedliwości. Żaden z ponad 40 posłów, czterech europosłów ani senator nie zrezygnował z członkostwa w partii. Nie zgodziliśmy się jedynie na podpisanie dokumentu, który w praktyce wymagał rezygnacji z działalności w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Postawiono nas przed fałszywym wyborem: albo zakończenie legalnej, obywatelskiej i programowej aktywności, albo usunięcie z partii, której przez lata wiernie służyliśmy. Nie mogliśmy się na to zgodzić. Nie dlatego, że chcieliśmy odejść. Właśnie dlatego, że chcieliśmy jeszcze skuteczniej pracować dla zwycięstwa całego obozu patriotycznego" - napisał na X Mateusz Morawiecki.

Lista ludzi Morawieckiego

Posłowie (krajowi)

  • Anna Bałuch
  • Ryszard Bartosik
  • Zbigniew Chmielowiec
  • Anna Cicholska
  • Michał Cieślak
  • Janusz Cieszyński
  • Elżbieta Duda
  • Robert Gontarz
  • Marcin Gwóźdź
  • Marcin Horała
  • Paweł Jabłoński
  • Fryderyk Kapinos
  • Łukasz Kmita
  • Maria Koc
  • Wiesław Krajewski
  • Andrzej Kryj
  • Krzysztof Kubów
  • Anna Kwiecień
  • Krzysztof Lipiec
  • Grzegorz Lorek
  • Marzena Machałek
  • Grzegorz Macko
  • Mateusz Morawiecki
  • Monika Pawłowska
  • Grzegorz Puda
  • Paweł Rychlik
  • Łukasz Schreiber
  • Olga Semeniuk-Patkowska
  • Sławomir Skwarek
  • Mirosława Stachowiak-Różecka
  • Krzysztof Szczucki
  • Szymon Szynkowski vel Sęk
  • Ryszard Terlecki
  • Włodzimierz Tomaszewski
  • Sylwester Tułajew
  • Wojciech Zubowski
  • Ireneusz Zyska
  • Europosłowie
  • Waldemar Buda
  • Michał Dworczyk
  • Piotr Müller

Senatorowie

  • Marek Bernacki

Politycy niebędący członkami PiS

  • Andrzej Gut-Mostowy
  • Marek Jakubiak
  • Agnieszka Ścigaj

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Mateusz MorawieckiJarosław KaczyńskiPiS
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Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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