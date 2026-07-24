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"Jego działalność była legendarna". IPN odnalazł i zidentyfikował szczątki mjr. Dziemieszkiewicza

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 12:53
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Powązki
Powązki/Shutterstock
Instytut Pamięci Narodowej ogłosił przełomowe informacje. Eksperci odnaleźli i jednoznacznie zidentyfikowali szczątki majora Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. "Rój" – legendarnego dowódcy antykomunistycznego podziemia na Mazowszu. Bohater spoczął w bezimiennym dole na warszawskich Powązkach, tuż obok mjr. Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki".

Ppor. Mieczysław Dziemieszkiewicz "Rój" zapisał się na kartach historii jako jeden z najbardziej nieustraszonych żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Walczył w szeregach Narodowych Sił Zbrojnych oraz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, dowodząc jednym z najdłużej stawiających opór oddziałów na Mazowszu.

Komunistyczny aparat bezpieczeństwa widział w nim śmiertelnego wroga. "Rój" poległ w nierównej walce w nocy z 13 na 14 kwietnia 1951 roku w miejscowości Szyszki, osaczony podczas obławy przez funkcjonariuszy UB, MO oraz żołnierzy KBW. Przez dziesięciolecia miejsce jego pochówku pozostawało tajemnicą.

Przełom na "Łączce" i badania DNA

Eksperci z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN odnaleźli szczątki majora na słynnej kwaterze "Ł" Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie. Identyfikacja była możliwa dzięki wieloletnim poszukiwaniom, analizie materiału dowodowego oraz zaawansowanym badaniom genetycznym przeprowadzonym przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

Kluczowym tropem okazał się odnaleziony podczas ekshumacji artefakt – charakterystyczny orzełek z beretu. Badacze musieli również pozyskać dodatkowy materiał porównawczy od nieżyjących już członków rodziny bohatera. Jak podkreślił prof. Krzysztof Szwagrzyk, "Rój" spoczął w bezimiennym dole obok innego legendarnego dowódcy, mjr. Zygmunta Szendzielarza "Łupaszki".

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Kim był Mieczysław Dziemieszkiewicz?

Urodzony w 1925 roku Dziemieszkiewicz pochodził z głęboko patriotycznej rodziny. Wiosną 1945 roku uciekł z "ludowego" Wojska Polskiego i zasilił oddziały partyzanckie. Śmiałe akcje jego podkomendnych – takie jak rozbrajanie posterunków milicji, likwidacja szefa PUBP w Ciechanowie czy zatrzymywanie pociągów – spędzały sen z powiek komunistycznym władzom. Odrzucił ofertę tzw. amnestii z 1947 roku i do końca kontynuował walkę o wolną Polskę.

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Źródło PAP
Tematy: IPNpowązkiantykomunizmMieczysław Dziemieszkiewicz
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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