Ekshumacje Polaków zabitych na Wołyniu. IPN odnalazł zbiorową mogiłę

Instytut Pamięci Narodowej poinformował we wtorek o sukcesie ekipy poszukiwawczej. Archeolodzy i historycy rozpoczęli prace w Ostrówkach oraz Woli Ostrowieckiej. Już pierwszego dnia natrafili na ludzkie szczątki. Odkryli zbiorowy grób, który przez lata pozostawał nieznany.

Odnaleziono nieznaną dotychczas mogiłę zbiorową

Badacze zlokalizowali mogiłę na terenie dawnego gospodarstwa Strażyca. To miejsce ma tragiczną historię. W sierpniu 1943 roku członkowie ukraińskich formacji nacjonalistycznych zamordowali tu mieszkających w okolicy Polaków. Nowa mogiła znajduje się zaledwie kilkanaście metrów od miejsca pamięci, w którym już w 1992 roku prowadzono ekshumacje. Wtedy badaczom nie udało się jednak odnaleźć tego konkretnego dołu śmierci.

Specjaliści z IPN odsłonili na razie wstępne zarysy mogiły. Na tym etapie prac trudno jeszcze określić, ile osób spoczywa w ziemi. Naukowcy nie podają też dokładnej wielkości znaleziska. Są jednak pewni jednego: to mogiła zbiorowa.