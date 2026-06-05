Wybuch drona morskiego w państwie NATO. Czerwony Plan Interwencyjny i ewakuacja

Według informacji podawanych przez Ministerstwo Obrony Rumunii, dron morski został wykryty w cywilnym porcie w Konstancy. Do eksplozji doszło około godziny 10:30. Nikt nie został ranny.

Model drona używany na wojnie w Ukrainie

"Obszar ten został już zabezpieczony i odizolowany przez siły rumuńskiego wywiadu, straży przybrzeżnej i ministerstwa obrony narodowej, a obiekt był w tym czasie poddawany ocenie i zabezpieczaniu" - napisano w komunikacie. Jak podkreślono, maszyna jest tego samego typu, co modele używane w wojnie w Ukrainie.

Sytuacja jest dynamiczna

"Chcielibyśmy zaznaczyć, że obiekt ten nie jest częścią wyposażenia armii rumuńskiej i nie brał udziału w ostatnich ćwiczeniach organizowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej w rejonie Morza Czarnego" - napisano. "Sytuacja jest dynamiczna, przekażemy Państwu informacje i oficjalne dane, gdy tylko będą dostępne. Sprawę prowadzi prokuratura przy Sądzie Apelacyjnym w Konstanrcy".

Odnaleziono też inne drony w porcie w Konstancy

W wyniku działań poszukiwawczych podjętych po eksplozji drona morskiego koło wybrzeża rumuńskiego portu w Konstancy odnaleziono trzy morskie bezzałogowce – poinformowała agencja Reutera, powołując się na lokalny portal Digi24. Ministerstwo spraw wewnętrznych Rumunii poinformowało, że w rejon eksplozji skierowano dwa śmigłowce, by sprawdzić, czy w okolicy znajdują się inne bezzałogowce.

Kolejny taki incydent w Rumunii

29 maja rumuńskie władze poinformowały, że rosyjski bezzałogowiec wleciał w przestrzeń kraju powietrzną i rozbił się na dachu bloku mieszkalnego w mieście Gałacz, wywołując pożar i lekko raniąc dwie osoby.

Ambasada RP informuje o ewakuacji

Ambasada RP w Rumunii poinformowała w piątek o ewakuacji wybrzeża w Konstancy nad Morzem Czarnym w wyniku wprowadzenia Czerwonego Planu Interwencyjnego po eksplozji drona morskiego. Zaleciła stosowanie się do zaleceń i wytycznych służb porządkowych oraz władz lokalnych. "Ewakuacja wybrzeża w miejscowości Konstanca w wyniku wprowadzenia Czerwonego Planu Interwencyjnego po eksplozji drona morskiego. Prosimy o stosowanie się do zaleceń i wytycznych służb porządkowych i władz lokalnych" - podała na X ambasada RP w Rumunii; wpis pojawił się też w zakładce Polak za granicą.