Niemcy bardzo liczą na pociski Tomahawk

Amerykańscy urzędnicy obawiają się potencjalnej odpowiedzi ze strony Rosji w przypadku zrealizowania przez administrację USA planu rozmieszczenia pocisków w Niemczech — wynika z informacji przekazanych przez dwóch europejskich urzędników i przedstawiciela władz USA.

Niewywiązanie się przez Amerykanów z dostawy unieważniłoby umowę zawartą za czasów administracji prezydenta Joe Bidena i pozostawiłoby Berlin bez systemów, które według niemieckich przywódców są im bardzo potrzebne.

„Ten krok wpisuje się w szersze wycofywanie się USA z sojuszu NATO — obejmującego m.in. odwołanie rozmieszczenia tysięcy amerykańskich żołnierzy w Niemczech oraz plany wycofania niektórych zasobów wojskowych (...)” - ocenił portal Politico.

USA mają coraz mniejsze zapasy uzbrojenia

Amerykańskich urzędników prawdopodobnie martwią też kurczące się zapasy amerykańskiego uzbrojenia - zauważył serwis. Według szacunków think tanku CSIS Stany Zjednoczone wystrzeliły ponad 1000 pocisków Tomahawk podczas wojny z Iranem. Analitycy uważają, że odbudowanie zapasów tego uzbrojenia do poziomu sprzed wojny może potrwać do końca lat 2030.

Szef Pentagonu Pete Hegseth powiedział w zeszłym miesiącu przed Kongresem, że uzupełnienie zapasów amunicji zużytej w tym konflikcie zajmie „miesiące i lata”.

Kanclerz Merz nie spodziewa się, że USA rozmieszczą pociski Tomahawk w Niemczech

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz w zeszłym miesiącu przyznał, że nie spodziewa się, iż USA rozmieszczą pociski Tomahawk w Niemczech z powodu ich ograniczonej dostępności. - Amerykanie sami nie mają ich teraz wystarczająco dużo — powiedział niemieckim mediom.

Pentagon nie odpowiedział na pytanie Politico o pociski dla Niemiec.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska