Dziennik Gazeta Prawana logo

Ważny sprzęt z USA nie trafi do Niemiec? Pentagon boi się reakcji Rosji

oprac. Kamil NowakKamil Nowak - redaktor, wydawca
dzisiaj, 09:39
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Ważny sprzęt z USA nie trafi do Niemiec? Pentagon boi się reakcji Rosji
Ważny sprzęt z USA nie trafi do Niemiec? Pentagon boi się reakcji Rosji/Shutterstock
USA mogą zrezygnować ze sprzedaży Niemcom pocisków Tomahawk. Według informacji Politico Pentagon obawia się, że dostawa tej broni zostałaby uznana przez Rosję za działanie eskalacyjne.

Niemcy bardzo liczą na pociski Tomahawk

Amerykańscy urzędnicy obawiają się potencjalnej odpowiedzi ze strony Rosji w przypadku zrealizowania przez administrację USA planu rozmieszczenia pocisków w Niemczech — wynika z informacji przekazanych przez dwóch europejskich urzędników i przedstawiciela władz USA.

Niewywiązanie się przez Amerykanów z dostawy unieważniłoby umowę zawartą za czasów administracji prezydenta Joe Bidena i pozostawiłoby Berlin bez systemów, które według niemieckich przywódców są im bardzo potrzebne.

„Ten krok wpisuje się w szersze wycofywanie się USA z sojuszu NATO — obejmującego m.in. odwołanie rozmieszczenia tysięcy amerykańskich żołnierzy w Niemczech oraz plany wycofania niektórych zasobów wojskowych (...)” - ocenił portal Politico.

USA mają coraz mniejsze zapasy uzbrojenia

Amerykańskich urzędników prawdopodobnie martwią też kurczące się zapasy amerykańskiego uzbrojenia - zauważył serwis. Według szacunków think tanku CSIS Stany Zjednoczone wystrzeliły ponad 1000 pocisków Tomahawk podczas wojny z Iranem. Analitycy uważają, że odbudowanie zapasów tego uzbrojenia do poziomu sprzed wojny może potrwać do końca lat 2030.

Szef Pentagonu Pete Hegseth powiedział w zeszłym miesiącu przed Kongresem, że uzupełnienie zapasów amunicji zużytej w tym konflikcie zajmie „miesiące i lata”.

Kanclerz Merz nie spodziewa się, że USA rozmieszczą pociski Tomahawk w Niemczech

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz w zeszłym miesiącu przyznał, że nie spodziewa się, iż USA rozmieszczą pociski Tomahawk w Niemczech z powodu ich ograniczonej dostępności. - Amerykanie sami nie mają ich teraz wystarczająco dużo — powiedział niemieckim mediom.

Pentagon nie odpowiedział na pytanie Politico o pociski dla Niemiec.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło Politico
Tematy: RosjaNiemcyUSAPentagon
Powiązane
Putin
Władimir Putin ujawnia. O to poprosił go Donald Trump
Mount Everest
Myśleli, że nie żyje. Na Mount Evereście wydarzył się cud
Władimir Putin
Rosja zyskała przewagę nad NATO. Dowódca armii Łotwy ostrzega
oprac. Kamil Nowak
Kamil Nowak - redaktor, wydawca
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraWażny sprzęt z USA nie trafi do Niemiec? Pentagon boi się reakcji Rosji »
Zobacz
|
Nowa Skoda Octavia kryje się w nadwoziu kombi o nazwie Vision O
Rozmawiałem z szefem Skody. Otworzył mi oczy na ceny aut z Chin i przyszłość Octavii
Nowa Toyota Yaris Cross w kolorze Precious Bronze z nowym grillem i reflektorami LED na tle nowoczesnego budynku
Nowa Toyota Yaris Cross już w Polsce. Pali tyle co zapalniczka, ceną rozjechała konkurencję
Tankowanie paliwa
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 3 czerwca benzyna 95, LPG i diesel już po tyle. Oto najnowsze zestawienie
Strasburger
Karol Strasbuger się rozwodzi? Prezenter "Familiady" zabrał głos
Zielony traktor z pomarańczową przyczepą jadący drogą w Polsce, za którym jedzie srebrny samochód osobowy tuż przy linii podwójnej ciągłej
Wyprzedzanie traktora na linii ciągłej. Ten jeden szczegół decyduje, czy dostaniesz 15 punktów
Policjant przy radiowozie ogląda obraz z dronów
Od rana 4 czerwca już nie musisz wyprzedzać. Oto nowe zasady na drogach
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj