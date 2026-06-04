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Myśleli, że nie żyje. Na Mount Evereście wydarzył się cud

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 18:04
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Mount Everest
Mount Everest/Shutterstock
Nepalski przewodnik Hillary Dawa Sherpa został odnaleziony żywy w czwartek na zboczach Mount Everest - sześć dni po tym, jak zaginął i został uznany za zmarłego. Doświadczony, 52-letni przewodnik dotarł na najwyższy szczyt świata (8849 m) 29 marca z brytyjskim alpinistą Chrisem Thrallem.

"Droga na szczyt i z powrotem miała nam zająć pięć dni, a zajęła jedenaście" - relacjonował Brytyjczyk w mediach społecznościowych. Przyznał, że zgubił ślad partnera następnego dnia, gdy schodzili z obozu czwartego, na wysokości około 7950 m, w kierunku obozu trzeciego.

Poszukiwania Sherpy

"Usiadł, żeby odpocząć z plecakiem na plecach (...). Odwróciłem się i zapytałem: »Hillary, wszystko w porządku, bracie?«” – relacjonował. „Odpowiedział: »Tak, tak, nic mi nie jest, Chris, proszę idź, idź«". Thrall wyjaśnił, że natknął się wtedy na polskiego wspinacza, będącego w tarapatach.

"Czy powinienem zawrócić i znaleźć Szerpę, o którym mógłbym przypuszczać, że dojdzie do siebie i będzie kontynuował wspinaczkę, tak jak robił to setki razy wcześniej? Czy powinienem pomóc drugiemu wspinaczowi, bez tlenu, z odmrożonymi palcami i ewidentnie bliskim hipotermii?” – relacjonował.

Do czwartku poszukiwania Sherpy, również z użyciem helikoptera, nie przyniosły rezultatu. Ostatecznie zakończyły się sukcesem. Został znaleziony dziś rano przez ekipę z Komitetu Kontroli Zanieczyszczeń Sagarmatha (SPCC), organizacji zajmującej się oczyszczaniem góry - powiedział agencji AFP Pemba Sherpa z 8K Expeditions, firmy odpowiedzialnej za akcję ratunkową.

Rekord wszech czasów

Śmigłowiec zabrał go do szpitala w Katmandu. Rozmawiałem z lekarzami - ma odmrożenia, ale poza tym wydaje się być w zadowalającym stanie - dodał. Ta wyprawa była jedną z ostatnich tej wiosny, w których na szczyt dotarło łącznie ponad tysiąc wspinaczy, co według nepalskiego Departamentu Turystyki stanowi rekord wszech czasów. W tym roku pobito kilka innych rekordów, m.in. największej liczby wejść w ciągu jednego dnia (21 maja - 275) oraz liczby pozwoleń wydanych przez władze obcokrajowcom (494).

Pięciu wspinaczy – dwóch Hindusów i trzech Nepalczyków – zginęło już w tym roku na stokach Everestu. Dla porównania, w 2023 roku, najbardziej śmiertelnym sezonie, życie straciło tam 18 osób.

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Źródło PAP
Tematy: rekordzaginionyMount Everest
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