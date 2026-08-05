Tragedia w Wągrowcu. Dwóch 13-latków utonęło w Jeziorze Durowskim

Wypoczynek nad wodą w Wągrowcu zamienił się w ogromny dramat. Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o wypływających poza kontrolę nastolatkach tuż po godzinie 14:00. Chłopcy zniknęli pod powierzchnią wody w Jeziorze Durowskim.

Ratownicy natychmiast rozpoczęli przeszukiwanie akwenu. Dopiero po około 40 minutach intensywnych poszukiwań płetwonurek z WOPR Wągrowiec zlokalizował i wyłowił z wody obu 13-latków.

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Z ustaleń pracujących na miejscu funkcjonariuszy wynika, że tragedia rozegrała się w odległości zaledwie kilku metrów od brzegu. Chłopcy wybrali jednak niestrzeżony odcinek plaży, gdzie w danym momencie nie dyżurowali ratownicy.

Jak przekazała podkomisarz Malwina Szumann z biura prasowego wągrowieckiej policji, wypadek zaczął się od dramatycznej próby pomocy. Gdy jeden z 13-latków zaczął tracić grunt pod nogami i tonąć, drugi natychmiast ruszył mu na ratunek. Niestety, woda okazała się żywiołem zbyt niebezpiecznym i obaj nastolatkowie znaleźli się pod powierzchnią.

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Po wyciągnięciu chłopców na brzeg ratownicy natychmiast rozpoczęli akcję resuscytacyjną. Ratownicy medyczni walczyli o przywrócenie czynności życiowych nastolatków przez około godzinę. Na miejsce wezwano także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Niestety, mimo ogromnych wysiłków całego zespołu ratowniczego, lekarz LPR musiał stwierdzić zgon obu 13-latków. Policja pod nadzorem prokuratora prowadzi obecnie czynności wyjaśniające, które pozwolą dokładnie odtworzyć przebieg tego tragicznego zdarzenia.