8-letni chłopiec utonął w zalewie. Ojciec dziecka był nietrzeźwy

8-latek utonął w zalewie w Zwoleniu

Do tragedii doszło w czwartek wieczorem. Około godz. 18.40 dyżurny policji otrzymał zgłoszenie dotyczące zaginięcia 8-letniego chłopca nad zalewem w Zwoleniu.

Na miejsce natychmiast skierowano policjantów, którzy wspólnie ze strażakami oraz innymi osobami rozpoczęli poszukiwania zarówno w wodzie, jak i na lądzie – powiedziała asp. Katarzyna Słyk.

Około godz. 19.20 z wody wyłowiono poszukiwanego chłopca. Natychmiast podjęto czynności ratunkowe. Resuscytację prowadzili ratownicy medyczni oraz strażacy, a następnie działania kontynuował zespół Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pomimo długotrwałej akcji reanimacyjnej życia dziecka nie udało się uratować. Na miejscu, pod nadzorem prokuratora, do późnych godzin nocnych wykonywane były czynności procesowe.

Ojciec 8-latka pod wpływem alkoholu

W chwili zdarzenia na kąpielisku obowiązywał całkowity zakaz kąpieli. Jak ustalili policjanci, ośmiolatek znajdował się pod opieką ojca. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał w organizmie ponad pół promila alkoholu.

Obecnie policjanci prowadzą postępowanie mające na celu wyjaśnienie dokładnych okoliczności i przebiegu tego tragicznego zdarzenia; będą przesłuchiwani świadkowie, m.in. ojciec dziecka – wyjaśniła asp. Słyk.

Apel policji

Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wypoczynku nad wodą. Korzystajmy wyłącznie z miejsc do tego przeznaczonych i strzeżonych, przestrzegajmy obowiązujących zakazów oraz nigdy nie pozostawiajmy dzieci bez bezpośredniego nadzoru osoby dorosłej – podkreśliła rzeczniczka zwoleńskiej policji.

W ubiegłym roku na terenie działania garnizonu mazowieckiej policji doszło do 19 utonięć (8 w okresie wakacyjnym). Natomiast od początku tego roku do czwartku utonęło sześć osób.