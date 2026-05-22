Dziennik Gazeta Prawana logo

2-latek utonął w oczku wodnym. Opiekunki usłyszały zarzuty. Jedna się przyznała

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaMarta Kawczyńska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 18:00
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
policja
2-latek utonął w oczku wodnym. Opiekunki usłyszały zarzuty/Shutterstock
Do tego tragicznego zdarzenia doszło w podwarszawskich Ząbkach. Dwuletni chłopiec utopił się w oczku wodnym na terenie klubu dziecięcego, do którego uczęszczał. Sprawa trafiła do prokuratury a dwie opiekunki z placówki zostały zatrzymane. W piątek, 22 maja, usłyszały zarzuty.

2-latek utonął w oczku wodnym

Do tego tragicznego zdarzenia doszło w środę, 20 maja, po południu. Na terenie placówki znajdującej się w Ząbkach pod Warszawą w oczku wodnym utopiło się dwuletnie dziecko.

Śmierć 2-latka w żłobku. Opiekunki zostały zatrzymane
Śmierć 2-latka w żłobku. Opiekunki zostały zatrzymane

Na miejsce szybko przybyła policja oraz pogotowie ratunkowe a także straż pożarna. Niestety mimo trwającej przez dłuższy czas akcji ratunkowej, życia 2-letniego dziecka nie udało się uratować.

Opiekunki zostały zatrzymane

Wyniki sekcji, która została przeprowadzona niedługo po zdarzeniu, potwierdziły, że dziecko zmarło w wyniku utonięcia. Sprawa trafiła do prokuratury w Wołominie. Rodzice dziecka znajdują się pod opieką psychologiczną. Dwie opiekunki z placówki w wieku 48 i 53 lat zostały zatrzymane.

Kobiety usłyszały zarzuty. Jedna się przyznała

Prokurator Remigiusz Krynke z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga poinformował w rozmowie z Radiem Eska, że obie kobiety usłyszały zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci małoletniego.

Obie zostały przesłuchane w charakterze podejrzanych. Jedna z pań przyznała się do zarzucanego jej czynu i złożyła króciutkie wyjaśnienia. Druga z pań odmówiła odpowiedzi na wszelkie pytania w kwestii tego czy przyznaje się, czy też nie do zarzucanego jej przestępstwa - powiedział.

Zastosowano wobec nich środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym. Obydwie kobiet są objęte dozorem policyjnym z obowiązkiem stawiennictwa trzy razy w tygodniu. Śledczy nałożyli na nie także bezwzględny zakaz zbliżania się i kontaktowania ze świadkami w sprawie, a także ze sobą nawzajem.

Ze względu na delikatny charakter sprawy, więcej szczegółów nie jest na razie podawanych do publicznej wiadomości. W najbliższym czasie mają zostać przesłuchane kolejne osoby, których zeznania mogą wnieść istotne informacje do śledztwa.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: śmierćdzieckoZąbkiśmierć dziecka
Powiązane
Jesienna ramówka Polsatu
Mariusz Węgłowski miesiąc po śmierci córki. "Nie mówimy żegnaj..."
Świeczka
Nie żyje syn znanego polskiego muzyka. "Nasz świat dziś runął"
Policja, wypadek, straż pożarna, radiowóz, trasa
Tragedia w Rybniku. 4-latek utonął w oczku wodnym
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
Zobacz wszystkie artykuły tego autora2-latek utonął w oczku wodnym. Opiekunki usłyszały zarzuty. Jedna się przyznała »
Zobacz
|
imię PRL
To imię biło rekordy popularności w PRL. Powstało przez literówkę
Nowoczesne wnętrze chińskiego samochodu marki Chery Tiggo 8 PHEV z dużym centralnym ekranem multimedialnym i skórzaną kierownicą
Mechanik prześwietlił MG, Omodę, Jaecoo, BYD i Chery. Prawda o naprawach i częściach do chińskich aut
XPENG P7+
2778 aut sprzedali w 10 minut. Oto najładniejszy samochód świata
24.05.2026 r. to niedziela handlowa czy nie - gdzie można zrobić pilne albo duże zakupy
Niedziela handlowa 24.05.2026 roku - handel bez zakazu, zakupy w Lidlu i Biedronce, w galeriach, wszystkie sklepy otwarte w niedzielę 24 maja czy tylko Żabka?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj