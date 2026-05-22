ZUS przyszykował nowość dla rodziców. Ma ułatwić korzystanie ze świadczeń

Olga SkórkoOlga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 12:32
Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował obszerny poradnik, który stanowi wsparcie dla przyszłych rodziców, opiekunów oraz kobiet w ciąży. Dokument wyjaśnia zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym oraz krok po kroku przeprowadza czytelnika przez proces ubiegania się o zasiłki.

Dokument podzielono na sekcje, dzięki którym czytelnik szybko znajdzie informacje dopasowane do swojej sytuacji zawodowej:

  • Zasady ubezpieczeń dla różnych grup: Autorzy szczegółowo analizują sytuację pracowników, zleceniobiorców oraz przedsiębiorców. Poradnik wyjaśnia, kiedy powstaje obowiązek ubezpieczeniowy i jak wpływa na niego zbieg różnych tytułów (np. umowa o pracę w połączeniu z działalnością gospodarczą).
  • Świadczenia dla kobiet w ciąży: Znajdziesz tu komplet informacji na temat zwolnień lekarskich (e-ZLA), wynagrodzenia chorobowego oraz zasad wypłaty zasiłku w okresie ciąży.
  • Wsparcie po narodzinach dziecka: To najważniejsza część dla rodziców, opisująca urlopy: macierzyński, rodzicielski (w tym dla dzieci z zaświadczeniem „Za życiem”) oraz ojcowski.
  • Zasiłek opiekuńczy: Poradnik wskazuje, w jakich sytuacjach rodzic może liczyć na wsparcie finansowe w trakcie opieki nad chorym dzieckiem.

Wskazówki dla ubezpieczonych

ZUS stawia na konkret. Każda sekcja zawiera instrukcje, jak otrzymać dane świadczenie, oraz ostrzeżenia przed częstymi błędami.

Poradnik zawiera bardzo istotny komunikat dla osób planujących uzyskanie świadczeń: nie warto zawierać pozornych umów o pracę. ZUS otwarcie przypomina, że ma prawo badać faktyczny stosunek pracy oraz ważność postanowień umownych (np. wysokość wynagrodzenia). Umowy zawarte dla pozoru lub w celu obejścia prawa nie rodzą skutków w ubezpieczeniach społecznych, co może skutkować odmową wypłaty świadczeń.

ZUS zadbał o przejrzystość. Każda grupa ubezpieczonych – czy to pracownik, czy osoba prowadząca działalność gospodarczą – otrzymuje wytyczne dotyczące finansowania składek oraz podstawy ich wymiaru.

  • Dla przedsiębiorców: Materiał tłumaczy specyfikę "ulgi na start", preferencyjnej podstawy wymiaru składek oraz programu "Mały ZUS+".
  • Dla zleceniobiorców: Ważną informacją jest fakt, że dobrowolne ubezpieczenie chorobowe wymaga złożenia odpowiedniego wniosku i nie można do niego przystąpić wstecznie.
Gdzie szukać dodatkowej pomocy?

Jeśli po lekturze poradnika masz pytania, ZUS oferuje wsparcie poprzez kilka kanałów komunikacji: infolinia ZUS: Numer 22 560 16 00 jest dostępny dla wszystkich, którzy potrzebują wyjaśnień, kontakt e-mail: Pytania można kierować pod adres cot@zus.pl. Każda placówka ZUS w kraju służy pomocą w interpretacji przepisów. Na stronie www.zus.pl dostępna jest pełna baza poradników tematycznych, które rozszerzają informacje zawarte w głównym dokumencie.

Znajomość własnych praw pozwala uniknąć stresu w tak ważnym momencie życia, jakim jest rodzicielstwo. Dzięki zrozumieniu mechanizmów ubezpieczeń, rodzice mogą świadomie planować budżet domowy i uniknąć problemów z dokumentacją w urzędzie.

Dokument kończy się przejrzystym spisem podstaw prawnych, co czyni go wartościowym narzędziem nie tylko dla rodziców, ale i osób doradzających w sprawach kadrowo-płacowych.

Źródło ZUS
