Szef MSWiA przekazał istotny komunikat. "Historia dzieje się na naszych oczach"

oprac. Weronika Papiernik
dzisiaj, 10:37
Szef MSWiA przekazał istotny komunikat. "Historia dzieje się na naszych oczach"
"Rozporządzenie pozwalające m.in. na transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych podpisał w piątek minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Wyroki sądów zawsze będą wykonywane" - podkreślił szef MSWiA w opublikowanym w piątek na platformie X wpisie.

Rozporządzenie ws transkrypcji małżeństw zawartych za granicą

Właśnie podpisałem rozporządzenie ws. transkrypcji małżeństw zawartych za granicą. Tak jak obiecaliśmy, rozporządzenie wchodzi w życie. Wyroki sądów zawsze będą wykonywane - napisał Marcin Kierwiński.

Wcześniej rozporządzenie w sprawie wzorów aktów stanu cywilnego, przygotowane po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zobowiązał Polskę do uznawania związków małżeńskich zawartych przez osoby tej samej płci w innych państwach UE, zostało podpisane przez wicepremiera, ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego.

Rozporządzenie zacznie obowiązywać trzy miesiące po ogłoszeniu.

Dzięki rozporządzeniu obowiązywać będą trzy formy aktu małżeństwa, uzależnione od tego, kto zawarł związek małżeński, tj. kobieta i mężczyzna, kobieta i kobieta lub mężczyzna i mężczyzna.

"Historia dzieje się na naszych oczach"

O podpisaniu dokumentu minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński poinformował w serwisie X w piątkowe przed południem.

Do tej informacji odniósł się Krzysztof Gawkowski, który podpisał rozporządzenie wcześniej.

Transkrypcja małżeństw jednopłciowych w całym kraju staje się faktem! (...) Historia dzieje się na naszych oczach. Dzięki tej zmianie w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce możliwa będzie transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą - napisał na X. Państwo będzie traktować wszystkich obywateli z godnością i szacunkiem. Polska administracja jest nowoczesna, sprawna i równa dla wszystkich - dodał.

