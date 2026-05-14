Od słów do czynów. Pierwsza transkrypcja małżeństwa jednopłciowego w Polsce

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 13:03
Rafał Trzaskowski/PAP
Od słów do czynów. Pierwsza transkrypcja małżeństwa jednopłciowego w Polsce stała się faktem. "Dzisiaj rano dokonaliśmy pierwszej transkrypcji małżeństwa jednopłciowego, zgodnie z wyrokami sądów. Tak jak zapowiadałem, bez zwłoki, natychmiast" – powiedział w czwartek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Trzaskowski zaznaczył, że tak jak deklarował, tego typu wnioski będą w Warszawie bardzo szybko rozpatrywane i transkrypcje będą wydawane.

Trzaskowski: Mam nadzieję na jak najszybsze rozporządzenie rządu

Podkreślił, że bardzo się cieszy z zapowiedzi premiera, że rząd przyjmie rozporządzenie w tej sprawie. Mam nadzieję, że stanie się to jak najszybciej – dodał.

Bezprecedensowy nakaz NSA dla urzędu stanu cywilnego w sprawie transkrypcji

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w marcu br. w sprawie transkrypcji do polskiego rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 r. w Berlinie. Sąd nakazał urzędowi stanu cywilnego dokonanie wpisu.

Pytanie prejudycjalne NSA do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Wcześniej, w 2023 r., NSA skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dwa lata później – w listopadzie 2025 r. – Trybunał orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo pary tej samej płci zawarte legalnie w innym kraju Unii, nawet jeśli prawo tego państwa nie uznaje tego typu związków.

Od marca NSA nakazał transkrypcję aktów małżeństwa w sumie siedmiu par jednopłciowych. Pełna realizacja wytycznych TSUE oraz wprowadzenie procedury transkrypcji wymaga zmian legislacyjnych.

