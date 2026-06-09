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Zarzuty dla Macierewicza. Chodzi o znieważenie polskich dowódców wojskowych

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 12:53
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Antoni Macierewicz
Antoni Macierewicz/PAP Archiwalny
Prokuratura Regionalna w Warszawie ogłosiła we wtorek Antoniemu Macierewiczowi zarzuty publicznego znieważenia kierownictwa Służby Kontrwywiadu Wojskowego i pomówienia o zachowanie mogące poniżyć te osoby w opinii publicznej. Chodzi o słowa posła PiS o "agentach rosyjskich"

Rzecznik prokuratury regionalnej, prok. Mateusz Martyniuk podał, że na posiedzeniu Sejmu 11 września 2025 r. Macierewicz znieważył Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. Jarosława Stróżyka oraz jego zastępców: płk Krzysztofa Duszę i płk Artura Pluto nazywając ich "agentami rosyjskimi, a ponadto pomówił tych funkcjonariuszy publicznych (…) o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi".

Prokuratura: To pomówienie

Według prokuratury, tym samym Macierewicz pomówił funkcjonariuszy o postępowanie, które mogło ich poniżyć w opinii publicznej oraz narazić na utratę zaufania niezbędnego do zajmowania stanowisk.

Zarzuty dwóch czynów dla Macierewicza

Prokuratura zarzuca posłowi PiS dwa czyny – jeden zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 3, a drugi karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Zawiadomienie od kierownictwa SKW

Zawiadomienie w tej sprawie złożyło kierownictwo SKW. Prok. Martyniuk podał, że Macierewicz nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.

Uchylenie immunitetu przez Sejm

Sejm uchylił Macierewiczowi immunitet w tej sprawie pod koniec kwietnia tego roku.

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Źródło PAP
Tematy: zarzutygen. Jarosław StróżykSKWAntoni Macierewicz
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Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
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