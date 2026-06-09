Zarzuty dla Macierewicza. Chodzi o znieważenie polskich dowódców wojskowych

Rzecznik prokuratury regionalnej, prok. Mateusz Martyniuk podał, że na posiedzeniu Sejmu 11 września 2025 r. Macierewicz znieważył Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego gen. Jarosława Stróżyka oraz jego zastępców: płk Krzysztofa Duszę i płk Artura Pluto nazywając ich "agentami rosyjskimi, a ponadto pomówił tych funkcjonariuszy publicznych (…) o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi".

Prokuratura: To pomówienie

Według prokuratury, tym samym Macierewicz pomówił funkcjonariuszy o postępowanie, które mogło ich poniżyć w opinii publicznej oraz narazić na utratę zaufania niezbędnego do zajmowania stanowisk.

Zarzuty dwóch czynów dla Macierewicza

Prokuratura zarzuca posłowi PiS dwa czyny – jeden zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 3, a drugi karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Zawiadomienie od kierownictwa SKW

Zawiadomienie w tej sprawie złożyło kierownictwo SKW. Prok. Martyniuk podał, że Macierewicz nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.

Uchylenie immunitetu przez Sejm

Sejm uchylił Macierewiczowi immunitet w tej sprawie pod koniec kwietnia tego roku.