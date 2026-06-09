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Merz stanowczo po rozmowie z Tuskiem: Ta wojna musi się teraz zakończyć

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 12:08
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Friedrich Merz
Friedrich Merz/PAP/EPA
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz poinformował we wtorek, że rozmawiał telefonicznie z premierem Polski Donaldem Tuskiem. Jak zapewnił, Berlin i Warszawa są zgodne co do swojego kursu po stronie Ukrainy. "Będziemy nadal ściśle koordynować działania – ta wojna musi się teraz zakończyć" – oznajmił kanclerz.

"Szczegółowa i dobra rozmowa z polskim premierem Donaldem Tuskiem. Jesteśmy zgodni co do naszego kursu u boku Ukrainy. Będziemy nadal ściśle koordynować działania – ta wojna musi się teraz zakończyć" – napisał na platformie X Merz.

Pięć warunków koniecznych do zakończenia wojny

Brytyjski premier Keir Starmer gościł w weekend w Londynie kanclerza Merza, prezydenta Francji Emmanuela Macrona i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Przywódcy przedstawili w niedzielę pięć warunków koniecznych do zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej. Jednym z nich jest zapewnienie, że po wejściu w życie zawieszenia broni Ukraina będzie mogła liczyć na solidne i prawnie wiążące gwarancje bezpieczeństwa, których elementem będzie obecność międzynarodowych sił pokojowych na ukraińskim terytorium.

Forum Polsko-Niemieckie z udziałem Radosława Sikorskiego

17 czerwca w siedzibie niemieckiego ministerstwa spraw zagranicznych w Berlinie odbędzie się Forum Polsko-Niemieckie z udziałem szefów dyplomacji obu krajów, Radosława Sikorskiego i Johanna Wadephula. Wydarzenie, które odbędzie się w 35. rocznicę podpisania przez Polskę i Niemcy podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, jest organizowane przez Fundację Współpracy Polsko‑Niemieckiej w ramach partnerstwa z resortami dyplomacji w Warszawie i Berlinie.

Dwustronna umowa o współpracy wojskowej

W przyszłym tygodniu ministrowie obrony Władysław Kosiniak Kamysz i Boris Pistorius, mają też podpisać dwustronną umowę o współpracy wojskowej. Ponadto Niemcy, w związku 35. rocznicą podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie, mają zwrócić Polsce m.in. zrabowany w trakcie II wojny światowej pierścień Jagiellonów.

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Źródło PAP
Tematy: Donald TuskNiemcyFriedrich Merzwojna w Ukrainie
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Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
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