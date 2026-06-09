Merz stanowczo po rozmowie z Tuskiem: Ta wojna musi się teraz zakończyć

"Szczegółowa i dobra rozmowa z polskim premierem Donaldem Tuskiem. Jesteśmy zgodni co do naszego kursu u boku Ukrainy. Będziemy nadal ściśle koordynować działania – ta wojna musi się teraz zakończyć" – napisał na platformie X Merz.

Ausführliches und gutes Gespräch mit dem polnischen Premierminister. @donaldtusk und ich sind uns einig über unseren Kurs an der Seite der Ukraine. Wir werden weiter eng koordinieren – dieser Krieg muss jetzt ein Ende finden. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) June 9, 2026 Rozwiń

Pięć warunków koniecznych do zakończenia wojny

Brytyjski premier Keir Starmer gościł w weekend w Londynie kanclerza Merza, prezydenta Francji Emmanuela Macrona i prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Przywódcy przedstawili w niedzielę pięć warunków koniecznych do zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej. Jednym z nich jest zapewnienie, że po wejściu w życie zawieszenia broni Ukraina będzie mogła liczyć na solidne i prawnie wiążące gwarancje bezpieczeństwa, których elementem będzie obecność międzynarodowych sił pokojowych na ukraińskim terytorium.

Forum Polsko-Niemieckie z udziałem Radosława Sikorskiego

17 czerwca w siedzibie niemieckiego ministerstwa spraw zagranicznych w Berlinie odbędzie się Forum Polsko-Niemieckie z udziałem szefów dyplomacji obu krajów, Radosława Sikorskiego i Johanna Wadephula. Wydarzenie, które odbędzie się w 35. rocznicę podpisania przez Polskę i Niemcy podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, jest organizowane przez Fundację Współpracy Polsko‑Niemieckiej w ramach partnerstwa z resortami dyplomacji w Warszawie i Berlinie.

Dwustronna umowa o współpracy wojskowej

W przyszłym tygodniu ministrowie obrony Władysław Kosiniak Kamysz i Boris Pistorius, mają też podpisać dwustronną umowę o współpracy wojskowej. Ponadto Niemcy, w związku 35. rocznicą podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie, mają zwrócić Polsce m.in. zrabowany w trakcie II wojny światowej pierścień Jagiellonów.