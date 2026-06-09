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Ostra awantura w Sejmie. Czarzasty grzmi: Szukacie w rządzie Ukraińców, Żydów, zaraz będziecie szukali gejów

Weronika Papiernik
Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
56 minut temu
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Włodzimierz Czarzasty
Skandal w Sejmie. Czarzasty. "To obrzydliwe, co robicie"/PAP
"To jest skandal, że szukacie w rządzie ludzi pochodzenia ukraińskiego, żydowskiego, a zaraz będziecie szukali gejów. To jest skandal. Potępiam to w sposób jednoznaczn y"- powiedział podczas posiedzenia Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

W ten sposób marszałek odniósł się do krytyki ze strony posłów opozycji, skierowanej z mównicy sejmowej pod adresem wiceministra nauki. Andrzej Szeptycki wywołał kontrowersje, zestawiając żołnierzy UPA z żołnierzami niezłomnymi.

Awantura w Sejmie. "Jest pan pasożytem"

Do dyskusji włączył się poseł PSL, Jarosław Rzepa..Nie jest pan żadnym reprezentantem narodów. Jest pan zwykłym politycznym pasożytem, który żeruje na najniższych instynktach nie mając do zaoferowania nic poza nienawiścią - skierował mocne słowa do Dariusza Mateckiego.

Jako następny głos zabrał Przemysław Czarnek.. Panie Rzepa, trzeba być wyjątkowym hipokrytą, żeby mówić o kimś, że jest hipokrytą, a popierać rząd, który sądzi, że ludobójcy, ukraińscy nacjonaliści z OUN/UPA to są tak jakby żołnierze niezłomni. To wy jesteście pasożytami, jesteście zdrajcami narodu polskiego - mówił polityk. Żądam przerwy w obradach i zwołanie konwentu seniorów w celu wyjaśnienia sprawy, dlaczego w tym rządzie dalej są Ukraińcy obrażający Polaków - dodał.

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Z kolei Janusz Kowalski, były polityk PiS, ogłosił plany przeprowadzenia kontroli poselskich w resortach rządowych. Parlamentarzysta dociekał: Złożyłem zapytanie dotyczące ukrainizacji w administracji publicznej. Wczoraj otrzymałem maila od pani Barbary Nowickiej [zapewne chodziło o ministrę edukacji Barbarę Nowacką]. Tego maila wysłała mi chyba Ukrainka, bo nie ma polskiego nazwiska ani imienia. Ilu obcokrajowców pracuje u pani w ministerstwie? - dopytywał.

Czarzasty: To jest skandal

Wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ostro skrytykował wypowiedzi posłów opozycji.. To jest skandal, że szukacie w rządzie ludzi pochodzenia ukraińskiego, żydowskiego, a zaraz będziecie szukali gejów. To jest skandal. Potępiam to w sposób jednoznaczny - powiedział.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Włodzimierz CzarzastysejmUPAAndrzej Szeptycki
Weronika Papiernik
Weronika Papiernik
Redaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
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