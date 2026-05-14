Morawiecki dementuje doniesienia o awanturze w PiS. "Była to raczej deeskalacja"

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 12:20
Wiceprezes PiS, były premier Mateusz Morawiecki poinformował, że zostało już zarejestrowane Stowarzyszenie Rozwój Plus. "Mamy pierwsze grupy eksperckie, będziemy pracowali nad tematami demograficznymi; idziemy do przodu z projektami, które będą mogły stanowić podglebie programowe dla PiS" – zapowiedział. Odniósł się również do rzekomej awantury na posiedzeniu klubu.

Mateusz Morawiecki był pytany w czwartek na konferencji prasowej w Sejmie o środowe posiedzenie klubu PiS oraz o przyszłość Stowarzyszenia Rozwój Plus. Według doniesień medialnych, prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas spotkania w środę miał zapowiedzieć, że żadne stowarzyszenia nie będą mogły działać w ramach partii.

Morawiecki: Stowarzyszenie Rozwój Plus jest już zarejestrowane

Były premier przekazał, że podczas środowego posiedzenia klubu pokazywał, że "nie można poszerzać elektoratu, czy walczyć o poszerzenie elektoratu, zawężając przekaz". Dlatego akurat przedwczoraj (we wtorek) zarejestrowane zostało stowarzyszenie Rozwój Plus – poinformował Morawiecki.

Mamy pierwsze grupy eksperckie, będziemy pracowali nad tematami demograficznymi, pogłębiali różne prace, które już się do tej pory toczą. Idziemy do przodu z paroma projektami, które bardzo mocno potem będą mogły stanowić podglebie programowe dla Prawa i Sprawiedliwości. Ja akurat oczywiście widzę tutaj pełną kompatybilność, pełną spójność naszych działań z szeroko rozumianym naszym obozem patriotycznym – zapewnił polityk.

Morawiecki: Zdecydowanie była to raczej deeskalacja, a nie eskalacja

W kontekście środowego posiedzenia klubu – które, według mediów, przebiegło w bardzo burzliwej atmosferze – Morawiecki podkreślił, że dyskusja była "bardzo dobra". Według niego, szereg wniosków medialnych dotyczących tego spotkania jest nieprawdziwa. Zaznaczył, że tematy poruszone podczas posiedzenia są sprawami wewnętrznymi klubu. Ale atmosfera spotkania była rzeczywiście oczyszczająca, dobra – ocenił.

Zdecydowanie była to raczej deeskalacja, a nie eskalacja, zdecydowanie jednocząca, a nie rozłamowa – dodał Morawiecki.

Źródło PAP
