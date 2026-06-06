Chwalińska, by dotrzeć do finału French Open musiała wcześniej wygrać aż dziewięć pojedynków. Na jej drodze w ćwierćfinale i półfinale stały rosyjskie tenisistki. Polka w obu pojedynkach nie była faworytką. To jednak dla Polki nie miało żadnego znaczenia. 24-latka z Dąbrowy Górniczej przystąpiła do tych pojedynków bez kompleksów.

Chwalińska najpierw pokonała rozstawioną z numerem 22. Annę Kalinską 7:6 (7-3), 6:3. Następnie w meczu o finał zmierzyła się z Dianą Sznajder i znów reprezentantka Rosji musiała uznać wyższość naszej tenisistki. Zwycięstwo 7:6 (7-4), 6:4 dało Chwalińskiej przepustkę do finału, w którym jej przeciwniczką będzie kolejna rodaczka Putina - Mirra Andriejewa.

Sznajder i Andriejewa odznaczone przez Putina

Zarówno Sznajder jak i Andriejewa po wybuchu wojny w Ukrainie nie potępiły swojej ojczyzny za agresję na sąsiada. Wręcz odwrotnie. Obie tenisistki nie mają problemu z przyjmowaniem odznaczeń od Putina.

W 2024 roku Andriejewa i Sznaider za zdobycie srebrnych medali olimpijskich w grze podwójnej dostały od przywódcy Rosji ordery "Za zasługi dla Ojczyzny I stopnia". To jedno z najważniejszych odznaczeń państwowych w Rosji.