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Chwalińska koszmarem rosyjskich tenisistek. W finale French Open zagra z pupilką Putina

Michał Ignasiewicz
Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 09:14
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Chwalińska koszmarem rosyjskich tenisistek. W finale French Open zagra z pupilką Putina
Chwalińska koszmarem rosyjskich tenisistek. W finale French Open zagra z pupilką Putina/PAP/EPA
Maja Chwalińska na Roland Garros jest postrachem dla rosyjskich tenisistek. W drodze do finału Polka odesłała do domu dwie reprezentantki tego kraju. W meczu decydującym o końcowym triumfie w wielkoszlemowym French Open z mierzy się z kolejną rodaczką Władimira Putina. Mirra Andriejewa została odznaczona przez dyktatora z Kremla orderem "Za zasługi dla Ojczyzny I stopnia".

Chwalińska, by dotrzeć do finału French Open musiała wcześniej wygrać aż dziewięć pojedynków. Na jej drodze w ćwierćfinale i półfinale stały rosyjskie tenisistki. Polka w obu pojedynkach nie była faworytką. To jednak dla Polki nie miało żadnego znaczenia. 24-latka z Dąbrowy Górniczej przystąpiła do tych pojedynków bez kompleksów.

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Chwalińska najpierw pokonała rozstawioną z numerem 22. Annę Kalinską 7:6 (7-3), 6:3. Następnie w meczu o finał zmierzyła się z Dianą Sznajder i znów reprezentantka Rosji musiała uznać wyższość naszej tenisistki. Zwycięstwo 7:6 (7-4), 6:4 dało Chwalińskiej przepustkę do finału, w którym jej przeciwniczką będzie kolejna rodaczka Putina - Mirra Andriejewa.

Sznajder i Andriejewa odznaczone przez Putina

Zarówno Sznajder jak i Andriejewa po wybuchu wojny w Ukrainie nie potępiły swojej ojczyzny za agresję na sąsiada. Wręcz odwrotnie. Obie tenisistki nie mają problemu z przyjmowaniem odznaczeń od Putina.

W 2024 roku Andriejewa i Sznaider za zdobycie srebrnych medali olimpijskich w grze podwójnej dostały od przywódcy Rosji ordery "Za zasługi dla Ojczyzny I stopnia". To jedno z najważniejszych odznaczeń państwowych w Rosji.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: RosjaWładimir PutinMirra Andriejewamaja chwalińska
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Michał Ignasiewicz
Michał Ignasiewicz
Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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