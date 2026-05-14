"Cieśnina Ormuz musi być otwarta". Nowe oświadczenie Białego Domu

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 11:34
Cieśnina Ormuz/Shutterstock
Prezydent USA Donald Trump i przywódca Chin Xi Jinping zgodzili się, że Cieśnina Ormuz musi być otwarta dla swobodnego transportu surowców energetycznych – wynika z czwartkowego oświadczenia Białego Domu po spotkaniu obu liderów w Pekinie. Blokada Ormuzu to skutek wojny USA i Izraela z Iranem, trwającej od 28 lutego.

W odpowiedzi na amerykańsko-izraelskie ataki, siły irańskie zablokowały Ormuz – cieśninę kluczową dla transportu ropy naftowej z Bliskiego Wschodu. Od 8 kwietnia między USA a Iranem obowiązuje rozejm, ale cieśnina pozostaje praktycznie zablokowana.

Postępy w walce z fentanylem

Trump i Xi rozmawiali też w czwartek o pogłębieniu postępów w walce z przerzucaniem do USA substancji chemicznych będących prekursorami fentanylu oraz o zwiększeniu kupna przez Chiny amerykańskich produktów rolnych.

Co z Tajwanem? Biały Dom unika tematu

W oświadczeniu na temat spotkania, które określono jako "dobre", nie wspomniano o kwestii Tajwanu. ChRL uważa Tajwan za zbuntowaną prowincję i grozi atakiem na demokratycznie rządzoną wyspę, którą łączy sojusz z USA.

Wizyta Trumpa w Chinach

Trump przybył do Pekinu w środę i pozostanie tam do piątku. To jego pierwsza wizyta w Chinach od 2017 roku. W czwartek spotkał się z Xi w Wielkiej Hali Ludowej, a następnie obaj zwiedzili pekińską Świątynię Nieba. Według planu wieczorem prezydent USA ma wziąć udział w bankiecie wydanym na jego cześć, a w piątek ponownie spotkać się z Xi na roboczym lunchu.

Źródło PAP
