Jedna partia wyraźnie zyskuje. Zmiany poparcia w najnowszym sondażu

Jak wynika z opublikowanego w czwartek sondażu IBRiS dla Polsat News, gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższy weekend, wzięłoby w nich udział 64,7 proc. uprawnionych do głosowania. Udział w wyborach częściej deklarują kobiety niż mężczyźni - odpowiednio 66,2 proc. i 63,1 proc.

Partie na podium

Na największe poparcie mogłaby liczyć Koalicja Obywatelska, która otrzymała poparcie 29,3 proc. badanych. W porównaniu z marcowym badaniem poparcie dla tego ugrupowania spadło o 1,8 pkt proc.

Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 23,7 proc., czyli o 1 pkt proc. więcej, niż w marcu. Podium zamyka Konfederacja, na którą chce głosować 13,4 proc. respondentów (spadek o 0,2 pkt proc.).

Lewica z największym wzrostem

Na kolejnych miejscach znaleźli się: Lewica z wynikiem 8,1 proc. (wzrost o 2 pkt proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, na którą zagłosowałoby 8 proc. badanych (spadek o 0,2 pkt proc.). Lewica najbardziej zyskuje w obecnym sondażu.

Pod progiem wyborczym znalazłyby się natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe z poparciem 4,2 proc. wyborców (spadek o 0,6 pkt proc.), Partia Razem, która otrzymałaby 2,9 proc. głosów (spadek o 0,3 pkt proc.) oraz Polska 2050 z wynikiem 1,5 proc. (wzrost o 0,1 pkt proc.).

W porównaniu z marcem o 1,9 pkt proc. wzrosła liczba wyborców niezdecydowanych - odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 8,9 proc. respondentów. "Najniższa gotowość do głosowania widoczna jest w grupie najmłodszych wyborców w wieku 18-29 lat, gdzie udział w wyborach deklaruje 47,3 proc. badanych. Najwyższa frekwencja pojawia się natomiast wśród osób w wieku 70 lat i więcej - 73,4 proc." - czytamy na polsatnews.pl.

Konfederacja silna wśród młodszych wyborców

Jak dodano, największe różnice widać w strukturze wieku elektoratów. PiS ma najsilniejsze poparcie wśród starszych wyborców - w grupie 60-69 lat uzyskuje 42,7 proc., a wśród osób powyżej 70. roku życia 44,4 proc.

"KO również osiąga wysokie wyniki w starszych grupach wiekowych, ale jej poparcie jest mocne także w dużych miastach, gdzie wynosi 40,6 proc." - przekazano. Jak wskazano, Konfederacja pozostaje ugrupowaniem szczególnie silnym wśród młodszych wyborców. W grupie 18-29 lat zdobywa 37,5 proc. wskazań, a wśród osób w wieku 30-39 lat - 20,1 proc. Dodatkowo 17,0 proc. wyborców w wieku 30-39 lat deklaruje poparcie dla Konfederacji Korony Polskiej.

Jeśli chodzi o podział ze względu na płeć, to 33,0 proc. kobiet wskazało na KO, a 22,9 proc. na PiS. Wśród mężczyzn różnice są mniejsze: PiS uzyskuje 24,6 proc., KO 25,8 proc., a Konfederacja 16,4 proc. Konfederacja Korony Polskiej ma wyższe poparcie wśród mężczyzn niż kobiet - odpowiednio 11,6 proc. i 4,3 proc.

Na wsi prowadzi PiS

Jak podaje polsatnews.pl na wsi prowadzi PiS z wynikiem 30,1 proc., przed KO z 22,7 proc. W małych miastach do 50 tys. mieszkańców najwyższe poparcie ma KO - 35,3 proc. W średnich miastach najlepszy wynik również uzyskuje KO, choć przewaga nad PiS jest mniejsza. W dużych miastach powyżej 250 tys. mieszkańców KO osiąga 40,6 proc., podczas gdy PiS - 20,8 proc.

"PiS najlepiej wypada wśród osób z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym, gdzie ma 37,8 proc. KO ma najwyższe poparcie wśród osób z wykształceniem wyższym - 32,2 proc. W tej grupie wyraźnie lepszy wynik niż średnia ogólnopolska uzyskuje także Lewica, z poparciem 15,7 proc.” - czytamy. Łączne poparcie dla Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej wynosi 21,4 proc., co czyni ten segment sceny politycznej jednym z kluczowych czynników w układzie sił.

Badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej próbie 1000 osób w dniach 29 maja - 2 czerwca 2026 r.; metodą CATI (telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo).