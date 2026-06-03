Karol Nawrocki z asem w rękawie. Polacy ocenili prezydenta w sondażu

Według sondażu IBRiS prezydentowi Karolowi Nawrockiemu ufa 46,4 proc. osób ("zdecydowanie ufam" — 28,9 proc., "raczej ufam" — 17,5 proc.). W porównaniu z ubiegłym miesiącem zaufanie do prezydenta spadło o 2,7 pkt proc. Nie ufa głowie państwa 42,8 proc. badanych ("zdecydowanie nie ufam" — 33,8 proc., "raczej nie ufam" — 9 proc.).

Sikorski powraca na drugie miejsce

Na drugie miejsce w sondażu powrócił szef MSZ Radosław Sikorski, który w kwietniu dał się wyprzedzić Donaldowi Tuskowi. Tym razem wicepremier zanotował 42,7 proc. pozytywnych wskazań ("zdecydowanie ufam" — 22,2 proc., "raczej ufam" — 20,5 proc.). czyli o 5,3 pkt proc. więcej, niż w kwietniu.

Sikorskiemu nie ufa łącznie 40,9 proc. badanych ("zdecydowanie nie ufam" — 34,5 proc., "raczej nie ufam" — 6,4 proc.). Jak zauważa IBRiS, "Sikorski powraca na drugie miejsce z tym samym asem w rękawie, co Karol Nawrocki — jemu także więcej osób ufa, niż nie ufa".

Premier Donald Tusk na podium

Z kolei na trzecim miejscu rankingu znalazł się premier Donald Tusk, do którego zaufanie wyraża 36,6 proc. osób ("zdecydowanie ufam" — 16 proc., "raczej ufam" — 20,6 proc.), czyli o 2,6 pkt proc. mniej, niż przed miesiącem. Szefowi rządu nie ufa ponad połowa (51,4 proc.) badanych ("zdecydowanie nie ufam" — 42,3 proc., "raczej nie ufam" — 9,1 proc.).

Tuż za podium znalazł się b. premier i obecny wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki. Byłemu premierowi i założycielowi stowarzyszenia Rozwój Plus ufa 35,7 proc. osób, to o 1,1 pkt proc. mniej niż w kwietniu.

Braun na ostatnim miejscu

Na piątej pozycji znalazł się marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty z zaufaniem na poziomie 35,2 proc., zaś na szóstym miejscu jest lider Konfederacji Krzysztof Bosak z zaufaniem na poziomie 35 proc. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz uzyskał 34,2 proc. pozytywnych wskazań, zaś prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu ufa 29,7 proc. osób.

Dalej znalazł się Piotr Zgorzelski z PSL z wynikiem 28,8 proc. i Krzysztof Gawkowski, któremu ufa 27,2 proc. Polaków. Z kolei Przemysław Czarnek cieszy się zaufaniem 26,9 proc. badanych. W najnowszym rankingu traci drugi z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen, który może liczyć na 25,5 proc. pozytywnych wskazań. To spadek o 2,1 pkt proc. Liderowi Razem Adrianowi Zandbergowi ufa natomiast 23,6 proc. osób.

Trzecie miejsce od końca zajmuje były marszałek Sejmu i były lider Polski 2050 Szymon Hołownia z wynikiem 18,4 proc. Drugie miejsce od końca ma obecna liderka Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która cieszy się zaufaniem 16,4 proc. Na ostatnim miejscu znalazł się Grzegorz Braun, który może liczyć na 16,4 proc. pozytywnych ocen.

Sondaż Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) dla Onetu został zrealizowany w dniach 22-23 maja 2026 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.