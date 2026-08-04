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Wałerij Załużny: "Nigdy do NATO nie wstąpimy". Generał wskazał skuteczniejszy sojusz

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
56 minut temu
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Wałerij Załużny, Załużny
Wałerij Załużny: "Nigdy do NATO nie wstąpimy". Generał wskazał skuteczniejszy sojusz/Shutterstock
Wałerij Załużny, były naczelny dowódca ukraińskiej armii, a obecnie ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii, stwierdził w poniedziałek, że nie wierzy w przystąpienie jego kraju do NATO – przekazał portal Ukrainska Prawda.

Znam NATO bardzo dobrze. Przez około 12 lat osobiście pracowałem nad tym, byśmy spełniali standardy NATO, i każdego roku słyszałem opowieści o tym, że wstąpimy do Sojuszu lada dzień – cytował jego słowa portal.

"Nigdy do NATO nie wstąpimy"

Niestety, w rzeczywistości nigdy do niego nie wstąpimy - podkreślił. Załużny stwierdził, że "przy obecnym poziomie rozwoju Sił Zbrojnych Ukrainy... niemożliwe jest dołączenie do organizacji kierującej się doktrynami z czasów II wojny światowej|.

Załużny przyznał jednak, że "Ukraina potrzebuje technologii, którymi obecnie dysponują państwa NATO”, w tym rozwiązań z zakresu obrony przeciwrakietowej, technologii kosmicznych i innych dziedzin.

"Sojusze skuteczniejsze inne niż NATO"

Odnosząc się do przyszłych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, argumentował, że sojusze inne niż NATO mogą okazać się skuteczniejsze. Ukraina zwiąże się z blokami i sojuszami, które prawdopodobnie powstaną. Najpewniej będzie to europejski blok bezpieczeństwa militarnego - stwierdził.

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Źródło PAP
Tematy: UkrainaNATOWałerij Załużny
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oprac. Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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