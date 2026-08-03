O szczegółach wypadku informują czeskie media. Jak podaje portal novinky.cz, do wypadku doszło w sobotę po północy na 21. kilometrze drogi D52 w kierunku Brna. Policja ustaliła, że jeden z samochodów zatrzymał się po zderzeniu z dzikami, za nim zatrzymał się kolejny. Po chwili w oba auta z dużą prędkością uderzył trzeci pojazd.

W wyniku wypadku zginęły trzy osoby

Skutki wypadku okazały się tragiczne - zginęły trzy osoby, a dwie zostały ranne. Ofiary śmiertelne to dwie kobiety oraz dziecko, które po zdarzeniu przetransportowano do szpitala. Nie udało się go jednak uratować. Były to Polacy - matka, jej dziecko i przyjaciółka kobiety. Ojciec i drugie dziecko zostali ranni. Bliscy rodziny założyli w internecie zbiórkę na organizację pogrzebu ofiar, a także leczenie poszkodowanych i pomoc psychologiczną dla nich.

Ruszyła zbiórka na ofiary wypadku

W sieci ruszyła specjalna zbiórka na pomoc poszkodowanej rodzinie. "W jednej chwili Marcin stracił ukochaną żonę i dziecko, a młody Tymek mamę i brata. Świat, który znali, rozpadł się na kawałki. Zamiast wspólnych planów i codziennej radości, pojawił się niewyobrażalny ból, trauma oraz ogromne wyzwania organizacyjne i finansowe" - napisali organizatorzy zbiórki.