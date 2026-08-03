Dlaczego rosyjska rakieta nie została zestrzelona? Wiceszef MSWiA odpowiada

Według ustaleń polskiej prokuratury, w Tarnawie-Kolonii spadła rakieta Ch-101, która została wyprodukowana w zakładzie na terytorium Rosji w obwodzie moskiewskim. Rakieta o oznaczeniach Ch-101 zawierała materiał wybuchowy "w znacznej ilości".

Rosyjska rakieta w Polsce

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w dniu wybuchy rosyjskiej rakiety w Polsce informował, że jeden pocisk wtargnął w polską przestrzeń powietrzną, a drugi był tego bliski, ale zawrócił przed granicą.

Premier Donald Tusk mówił natomiast, że rakieta była uzbrojona w dużą ilość ładunków wybuchowych. Przedstawiciele rządu zapewnili że gdyby rakieta stanowiła zagrożenia dla terenów zamieszkanych, zostałaby zestrzelona.

O tę sprawę został zapytany w RMF wiceszef MSWiA Czesław Mroczek. Chcę wyraźnie powiedzieć, że Polska jest wspierana przez NATO w zakresie obrony naszej przestrzeni powietrznej. Działają na terenie naszego kraju sojusznicy i są wsparciem w zakresie ochrony naszej przestrzeni powietrznej - odpowiedział wiceszef MSWiA.

Tymczasem niemiecki ekspert do spraw bezpieczeństwa Nico Lange powiedział, że jego zdaniem rosyjskie drony i rakiety powinny być przechwytywane już nad terytorium Zachodniej Ukrainy. Jak dodał pozwala nam na to międzynarodowe prawo.

Jak zachować się w sytuacji zagrożenia?

Przypomniał także o bezpiecznym zachowaniu w takich momentach Od wielu miesięcy wskazujemy w poradniku bezpieczeństwa zachowania w różnych sytuacjach zagrożenia, również z powietrza. Schowaj się, ukryj się - czas na reakcję jest niezwykle krótki - mówił.

Przypomniał, że generalna zasada jest taka, że jeżeli przebywamy w tym czasie w budynku, to trzeba zejść jak najniżej. Należy szukać schronienia jak najdalej okien, żeby nas od okien dzieliły przegrody, ściany.

Poinformował że rząd kończyy integrację systemu syren, które są podstawą alarmowania w przypadku ataku z powietrza . Musimy zautomatyzować ten proces, by wysyłanie alertów RCB było również błyskawiczne i będziemy te alerty wysyłać razem z uruchomieniem syren - dodał.