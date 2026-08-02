Nocny koszmar w Peru. Samolot z turystami spadł na ziemię. Nikt nie przeżył

13 osób zginęło w katastrofie samolotu

Samolot należący do firmy Aerodiana wystartował z lotniska w mieście Pisco i rozbił się na polu około 6 km od miasta Nasca (Nazca) w peruwiańskim regionie Ica. Nikt nie przeżył – podał dziennik „La Republica”, cytując władze Nasca.

Na pokładzie maszyny było dwóch pilotów 11 turystów. Władze nie ogłosiły jak dotąd tożsamości ofiar, ale peruwiańska agencja prasowa Andina podała, powołując się na jednego ze strażaków, że było wśród nich dwoje Niemców, dwoje Hiszpanów i siedmioro Włochów.

Na miejsce katastrofy udadzą się biegli z Limy, by wyjaśnić przyczyny wypadku – poinformował przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Lotnictwa Cywilnego (DGAC) William Acosta.

Przeloty zostały tymczasowo zawieszone

Geoglify z Nasca, gigantyczne rysunki i figury geometryczne wyryte w ziemi na pustynnych płaskowyżach są jedną z największych atrakcji turystycznych Peru. Co roku przyciągają około 100 tys. turystów, którzy zwykle oglądają je z lotu ptaka, z pokładu niewielkich samolotów.

W piątek przeloty nad liniami z Nasca zostały tymczasowo zawieszone z powodu porywistych wiatrów, które przewróciły w okolicy kilka drzew – podała telewizja TV Peru.