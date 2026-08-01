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Potężny wybuch w restauracji w centrum Moskwy. Są zabici i ranni

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 21:05
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Plac Kudriński w Moskwie
Do wybuchu doszło w restauracji na placu Kudrińskim w Moskwie/Shutterstock
Co najmniej trzy osoby zginęły, a 15 zostało rannych w wybuchu w restauracji w Moskwie - podała agencja TASS. Informację o eksplozji na terenie letniego ogródka potwierdziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Według części świadków gośćmi restauracji byli rosyjscy generałowie.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych potwierdziło, że w eksplozji na terenie letniego ogródka restauracji na placu Kudryńskim w centrum Moskwy. Zginęły co najmniej trzy osoby, a 15 zostało rannych - potwierdził resort.

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Uroczystość rosyjskiego generała przerwana przez wybuch

Według doniesień kanałów informacyjnych w Telegramie w lokalu mogło odbywać się wesele na 50 osób lub przyjęcie urodzinowe generała. Wybuch nastąpił w restauracji "Balzi Rossi", zlokalizowanej na parterze jednego z charakterystycznych budynków tzw. socrealistycznych wysokościowców w Moskwie. Oficjalne przyczyny incydentu nie zostały jeszcze podane przez śledczych. Teren wokół budynku został natychmiast otoczony kordonem przez policję. Według wstępnych informacji przekazanych przez kanał "112", na zapleczu kuchennym restauracji mogło dojść do wybuchu instalacji gazowej.

W restauracji, gdzie doszło do wybuchu, miał świętować gen. Czajko

Media podają, że generał, który obchodził urodziny w luksusowej restauracji w centrum Moskwy, gdzie doszło do wybuchu, to Aleksandr Czajko, który odpowiada za zbrodnie w Buczy. Aleksandr Czajko został w kwietniu br. mianowany głównodowodzącym Sił Powietrzno-Kosmicznych Rosji. Jego poprzednik, gen. Wiktor Afzałow, stracił stanowisko po tygodniach kompromitującej nieskuteczności rosyjskiej obrony przeciwlotniczej wobec ukraińskich ataków dronowych.

Niedaleko restauracji, gdzie doszło do wybuchu - ambasada USA

Oficjalnych informacji o przyczynach eksplozji nie podano. Policja otoczyła plac wokół budynku. Restauracja Balzi Rossi znajduje się na placu Kudrińskim na parterze wieżowca w stylu socrealistycznym. Nieopodal wieżowca znajduje się budynek ambasady USA.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: RosjaMoskwawybuch
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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