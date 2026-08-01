Joanna Racewicz oburzona zachowaniem Bąkiewicza

Joanna Racewicz zamieściła na swoim Instagramie zdjęcie, które zostało zrobione podczas tegorocznych obchodów 82. rocznicy powstania warszawskiego. Dodała do niego wpis, w którym wyraziła swoje oburzenie tym, jak politycy a przede wszystkim Robert Bąkiewicz zachował się tego dnia.

"Milcz, głupi chłopie"

Warszawa 1 sierpnia 2026 r. Przez chwile było poruszająco. Uroczyście. A potem poszły w ruch race, gryzący dym, krzyki o chwale i ogłuszający wiecowy ryk Roberta Bąkiewicza. Tego samego, który miał odwagę zagłuszać przemówienie pani Wandy Traczyk-Stawskiej na Placu Zamkowym 21 października 2021 r. Wtedy usłyszał: "Milcz, głupi chłopie". Dziś pewnie też powinien. Cisza pamięci o bohaterach i tragedii przegrała z decybelami - napisała Joanna Racewicz.

Do tej sytuacji nawiązała Joanna Racewicz

Dziennikarka nawiązała w swoim wpisie do wydarzenia z 2021 roku. Wówczas podczas prounijnej demonstracji na Placu Zamkowym w Warszawie 10 października, głos zabrała Wanda Traczyk-Stawska, która jest weteranką Powstania Warszawskiego. Jej słowa przerwał protest narodowców, któremu przewodniczył Robert Bąkiewicz.

Milcz, głupi chłopie! Milcz, chamie skończony - te słowa padły wówczas z jej ust. Wanda Traczyk-Stawka zwróciła mu też uwagę, że ona i jej pokolenie walczyli o wolną Polskę, a demonstracje narodowców zakłócają m.in. hymn państwowy.

Owszem, zareagowałam emocjonalnie. Ale jak mogłam zareagować inaczej, skoro ja pamiętam wszystko to, co się działo w czasie okupacji i Powstania Warszawskiego, kiedy walczyliśmy wszyscy razem o ojczyznę, która od zawsze jest w Europie, a z której teraz chcą nas wyprowadzić - tłumaczyła potem.