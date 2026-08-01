Tego Polacy najbardziej boją się w wakacje. Sondaż nie pozostawia wątpliwości

Według 51,6 proc. badanych Polacy nie dbają w wystarczającym stopniu o swoje bezpieczeństwo podczas wakacji. Przeciwnego zdania jest 38,7 proc. respondentów, a 9,7 proc. nie ma zdania. Bardziej krytycznie oceniają te kwestie kobiety niż mężczyźni. Odpowiedzi "raczej nie" lub "zdecydowanie nie" udzieliło 60,6 proc. kobiet i 41,8 proc. mężczyzn. Największy krytycyzm widać wśród osób w wieku powyżej 60 lat - 68 proc. wobec 52,5 proc. w grupie 18-39 lat i 30,1 proc. w grupie 40-59 lat.

Największe zagrożenie podczas wakacji według Polaków

Za największe zagrożenie podczas wakacji respondenci najczęściej uznają wypadki drogowe. Wskazuje je 47,2 proc. badanych. Najczęściej wymieniają je osoby w wieku 18-39 lat - 60,5 proc. Dla porównania w grupie 40- 59 lat wskazuje je 34,7 proc. badanych, a wśród osób powyżej 60 lat 46,8 proc.

Polacy boją się utonięć podczas wakacji

Na drugim miejscu wśród zagrożeń uplasowały się wypadki w wodzie i utonięcia - 22,9 proc. Ten rodzaj zagrożenia najczęściej wymieniają osoby w wieku 40-59 lat - 32,8 proc. W grupie 18-39 lat wskazuje je 24,4 proc., a wśród najstarszych respondentów 13,8 proc. Kolejne miejsce zajmują gwałtowne zjawiska pogodowe, takie jak burze i upały - 10,2 proc. oraz cyberoszustwa, np. wyłudzenie pieniędzy, kradzieże z konta - 7,9 proc.

Wakacje i oszustwa

Z badania wynika ponadto, że 33,8 proc. badanych zetknęło się w ostatnich latach z próbą oszustwa, wyłudzenia danych albo pieniędzy przy planowaniu lub podczas wakacji. 3,5 proc. respondentów poniosło straty finansowe, a 30,3 proc. zetknęło się z taką próbą, ale nie straciło pieniędzy. 62,8 proc. badanych deklaruje, że nie miało takich doświadczeń. Z próbą oszustwa częściej zetknęli się mężczyźni niż kobiety - 39,1 proc. do 29,1 proc. Najczęściej takie doświadczenia deklarują osoby w wieku 18-39 lat i 40-59 lat - odpowiednio 39,5 proc. i 38,7 proc. Wśród respondentów w wieku powyżej 60 lat odsetek ten wyniósł 25,6 proc.

Planowanie wakacji a prognoza pogody

Blisko dwóch na trzech badanych bierze pod uwagę prognozę pogody podczas planowania wakacyjnego wyjazdu - 59,6 proc. Prognozy nie uwzględnia 22,6 proc. respondentów, a 14,9 proc. deklaruje, że nie planuje wyjazdów wakacyjnych. Prognozę pogody podobnie często uwzględniają kobiety i mężczyźni - odpowiednio 59,4 proc. i 59,8 proc. Różnice zauważalne są w podziale na wiek. Pogodę przy planowaniu wakacji bierze pod uwagę 72,8 proc. osób w wieku 18-39 lat, 61 proc. badanych w wieku 40–59 lat i 48,3 proc. respondentów w wieku powyżej 60 lat. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 24-25 lipca 2026 roku na grupie 1000 dorosłych Polaków metodą CATI.