W piątek hiszpańskie władze poinformowały, że ponad 48 tys. z około 50 tys. migrantów, którzy w sposób niekontrolowany przedostali się do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej, wróciło już do Maroka.

"Praktycznie wszyscy, którzy przedostali się do Ceuty, wrócili już do Maroka. Nie ma możliwości przedostania się z Ceuty i Melilli na Półwysep (Iberyjski - PAP) bez okazania dokumentów tożsamości podczas kontroli policyjnej. Integralność strefy Schengen jest w pełni zagwarantowana" – zapewnił Albares.

Włochy zawieszają Schengen z Hiszpanią. Padła stanowcza odpowiedź Madrytu

Wcześniej w piątek włoskie władze zawiesiły umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią. MSW w Rzymie nakazało zamknięcie granic morskich i lotniczych z tym krajem, co oznacza przywrócenie kontroli. Premier Włoch Giorgia Meloni tłumaczyła ten krok względami bezpieczeństwa.

Na krytykę ze strony Włoch zareagował w piątek również premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Polityk wezwał do europejskiej solidarności w związku z kryzysem w Ceucie i przypomniał, że we Włoszech liczba nielegalnych przekroczeń granicy w latach 2021-2026 była dwukrotnie wyższa niż w Hiszpanii.