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Włochy zawieszają Schengen z Hiszpanią. Padła stanowcza odpowiedź Madrytu

oprac. Aneta MalinowskaDziennikarka. Aktualnie kieruje portalem Dziennik.pl.
dzisiaj, 07:34
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Włochy zawieszają Schengen z Hiszpanią. Padła stanowcza odpowiedź Madrytu
Włochy zawieszają Schengen z Hiszpanią. Padła stanowcza odpowiedź Madrytu/PAP/EPA
Szef MSZ Hiszpanii Jose Manuel Albares zapewnił w piątek we wpisie na portalu X, że integralność strefy Schengen jest w pełni zagwarantowana. To odpowiedź na tymczasowe zawieszenie przez Włochy umowy z Schengen w relacjach z Hiszpanią po napływie tysięcy migrantów z Maroka do Ceuty.

W piątek hiszpańskie władze poinformowały, że ponad 48 tys. z około 50 tys. migrantów, którzy w sposób niekontrolowany przedostali się do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej, wróciło już do Maroka.

"Praktycznie wszyscy, którzy przedostali się do Ceuty, wrócili już do Maroka. Nie ma możliwości przedostania się z Ceuty i Melilli na Półwysep (Iberyjski - PAP) bez okazania dokumentów tożsamości podczas kontroli policyjnej. Integralność strefy Schengen jest w pełni zagwarantowana" – zapewnił Albares.

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Włochy zawieszają Schengen z Hiszpanią. Padła stanowcza odpowiedź Madrytu

Wcześniej w piątek włoskie władze zawiesiły umowę z Schengen w relacjach z Hiszpanią. MSW w Rzymie nakazało zamknięcie granic morskich i lotniczych z tym krajem, co oznacza przywrócenie kontroli. Premier Włoch Giorgia Meloni tłumaczyła ten krok względami bezpieczeństwa.

Na krytykę ze strony Włoch zareagował w piątek również premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Polityk wezwał do europejskiej solidarności w związku z kryzysem w Ceucie i przypomniał, że we Włoszech liczba nielegalnych przekroczeń granicy w latach 2021-2026 była dwukrotnie wyższa niż w Hiszpanii.

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Źródło PAP
Tematy: włochyhiszpaniaMaroko
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oprac. Aneta Malinowska

Dziennikarka. W mediach od ponad 25 lat. Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie (Łazarski Executive Education). Pracowała m.in. w Polskim Radiu, Superstacji, Wirtualnej Polsce oraz w portalach Tokfm.pl i Gazeta.pl, a także w kilku mniejszych redakcjach radiowych i internetowych. W Dziennik.pl zajmuje się przede wszystkim tematami społeczno-politycznymi.

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