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Tusk o Powstaniu Warszawskim: Jest tylko jedno takie miasto na świecie

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 10:58
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Tusk
Donald Tusk w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego/East News
1 sierpnia 1944 r. w Warszawie wybuchło powstanie, które miało doprowadzić do wyzwolenia stolicy spod okupacji niemieckiej. "Jest tylko jedno miasto na świecie, które raz w roku, każdego roku, zatrzymuje się na minutę" - powiedział Donald Tusk z okazji 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

1 sierpnia 1944 r. w Warszawie wybuchło powstanie, które miało doprowadzić do wyzwolenia stolicy spod okupacji niemieckiej, a zakończyło się - mimo bohaterstwa żołnierzy i cywilów - klęską, śmiercią ok. 200 tys. osób i olbrzymimi stratami materialnymi.

Donald Tusk: powstańcy nie kalkulowali, walczyli

Jest tylko jedno miasto na świecie, które raz w roku, każdego roku, zatrzymuje się na minutę. Powietrze wypełnia dźwięk syren i przejmująca, wymowna cisza - mówił w przemówieniu zamieszczonym w mediach społecznościowych z okazji 82. rocznicy Powstania Warszawskiego premier Donald Tusk. Premier odniósł się do dyskusji o zasadność Powstania. - W tej ciszy pada pytanie: 'czy było warto?'. Tyle śmierci, miasto zmiecione z powierzchni ziemi. Czy dowódcy nie popełnili jakiegoś straszliwego błędu - pytał. Podkreślił jednak, że Powstańcy "nie kalkulowali" i odpowiedzieli "bohaterstwem i swoją walką na niemiecką okupację".

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Tusk: mamy zobowiązanie wobec powstańców

Powstali do walki żebyśmy dziś mogli cieszyć się wolnością, która nigdy nie jest dana raz na zawsze, o którą w jakiś sposób zawsze trzeba walczyć - powiedział Donald Tusk. Jego zdaniem biało-czerwone opaski Powstańców są "prawdziwym zobowiązaniem" by dbać o siłę Polski w tym trudnym czasie.

Powstanie Warszawskie trwało ponad dwa miesiące

W Warszawie 1 sierpnia 1944 r. do walki stanęło ok. 40-50 tys. powstańców. Powstanie planowane na kilka dni trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w stolicy zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Poległo również ok. 3,5 tys. żołnierzy z Dywizji Kościuszkowskiej, którzy we wrześniu 1944 roku przeprawili się przez Wisłę, aby pomóc walczącemu miastu. Straty wśród ludności cywilnej wyniosły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono ze zniszczonego miasta, które po powstaniu Niemcy niemal całkowicie zburzyli.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Donald TuskWarszawaPowstanie Warszawskie
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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