Męskie Granie to jedna z największych imprez muzycznych, które latem odbywają się w Polsce. Po krótkiej przerwie impreza zawitała do Wrocławia. W piątek, 31 lipca na scenie pojawiły się pierwsze gwiazdy. Impreza została jednak przerwana.

Ewakuacja Męskiego Grania 2026 we Wrocławiu

Organizatorzy podjęli decyzję nie tylko o przerwaniu koncertów, ale również o ewakuacji całego terenu Męskiego Grania 2026 we Wrocławiu. Powodem było gwałtowne załamanie pogody, burza i ulewa.

Impreza została przerwana około godziny 22:00. Pół godziny przed występem projektu "Męskie Granie Przedstawia: PRO8L3M gra Kazika" na Scenie Głównej a także koncertem zespołu Łąki Łan na Scenie Ż. To wtedy w sieci pojawił się komunikat organizatorów w tej sprawie. W oświadczeniu zapewniono o monitorowaniu sytuacji pogodowej i stałym kontakcie ze służbami, a w specjalnym oświadczeniu zalecono śledzenie oficjalnych kanałów na Facebooku i Instagramie, gdzie miały pojawiać się aktualizacje dotyczące ewentualnego wznowienia zabawy.

Niestety impreza została ostatecznie odwołana. O godz. 22:44 wydano ostateczną decyzję, która nakazywała uczestnikom Męskiego Grania 2026 opuszczenie terenu.

"EWAKUACJA UWAGA! ZE WZGLĘDU NA WARUNKI POGODOWE KONCERT ZOSTAŁ PRZERWANY.Prosimy o zachowanie spokoju, stosowanie się do poleceń służb oraz kierowanie się do najbliższych wyjść ewakuacyjnych. Prosimy o przekazanie tej informacji osobom znajdującym się w pobliżu. Bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie koncertu jest dla nas najważniejsze" - napisano w komunikacie.

Organizatorzy wydali oświadczenie

Decyzja organizatorów wzbudziła mieszane uczucia. Nie obyło się bez afery w sieci. Wielu uczestników, którzy brali udział w Męskim Graniu 2026 we Wrocławiu dopytywało się, co z rekompensatą za bilety. Ze względu na te głosy w sobotę, 1 sierpnia, pojawiło się oficjalne oświadczenie organizatorów. Okazuje się, że uczestnicy mogą wybrać się na inne koncerty w ramach tej imprezy. Podano konkretne terminy.

Odwołane Męskie Granie 2026. Co z biletami?

"Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom, przygotowaliśmy rozwiązanie dla osób, których udział w piątkowych koncertach Męskiego Grania we Wrocławiu został przerwany z powodu ewakuacji" - czytamy w oświadczeniu.

Wynika z niego, że posiadacze jednodniowych biletów na piątkowe koncerty Męskiego Grania we Wrocławiu mogą:

• wziąć udział w dzisiejszych (sobotnich) koncertach we Wrocławiu (1 sierpnia),

lub

• wybrać udział w piątkowych koncertach w Krakowie (7 sierpnia) lub w Warszawie (21 sierpnia).

Posiadacze karnetów dwudniowych na koncerty we Wrocławiu mogą:

• wziąć udział w piątkowych koncertach w Krakowie (7 sierpnia) lub w Warszawie (21 sierpnia).

"Wasze bilety będą honorowane przy wejściu na teren wydarzenia – nie ma potrzeby ich wymiany ani podejmowania żadnych dodatkowych działań. Decyzję pozostawiamy Wam – wybierzcie termin, który będzie dla Was najwygodniejszy. Z tej możliwości można skorzystać tylko raz. Dziękujemy za wyrozumiałość i do zobaczenia" - informują organizatorzy.

Męskie Granie 2026 we Wrocławiu. Co z koncertami w drugi dzień imprezy?

IMGW przewiduje, że w sobotę, 1 sierpnia a więc w drugim dniu Męskiego Grania 2026 we Wrocławiu również pojawią się burze. W powiatach głogowskim, polkowickim, bolesławieckim i zgorzeleckim obowiązuje alert 1. stopnia od godz. 10 do 19. W pozostałej części Dolnego Śląska prognozowany jest alert 2. stopnia między godz. 13 a 22. Jaką decyzję podejmą organizatorzy? Na razie nie wiadomo.