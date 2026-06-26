Wraz z końcem roku szkolnego rozpoczynają się wakacje i sezon na letnie koncerty oraz festiwale. Jedną z większych imprez, które od wielu lat cieszą się powodzeniem wśród miłośników polskiej muzyki jest Męskie Granie.

Afera wokół Męskiego Grania 2026

W piątek, 26 czerwca oraz sobotę 27, czerwca pierwsze koncerty na zaplanowanej tegorocznej trasie odbędą się w Żywcu. Z racji panujących w ten weekend upałów organizatorzy tej imprezy zamieścili w mediach społecznościowych grafikę, w której przypomnieli o zabraniu ze sobą nakrycia głowy, okularów przeciwsłonecznych oraz konieczności picia wody. To właśnie ten ostatni punkt stał się punktem spornym wśród internautów i uczestników imprezy.

Uczestnicy oburzeni regulaminem

Poszło o limit wody, jaką można wnieść na teren imprezy Męskie Granie 2026 w Żywcu. Według regulaminu to jedna butelka wody o pojemności 0.5 l.

Męskie Granie lubi robić hajs i nie od dziś wiadomo, że pogodę i ludzi mają gdzieś. Że na da - napisała jedna z internautek. Gdy dopytała o możliwość wniesienia pełnej, fabrycznie zakręconej wody, na profilu pojawiła się odpowiedź, że "jest". Administrator w kolejnym komentarzu dorzucił, że "0.5 l". Internauci ponownie stwierdzili, że to absurd.

Organizator wydał oświadczenie. "Nie obowiązują limity"

Do całej afery i zamieszania wokół limitów wody w rozmowie z "Faktem" odniosła się Anetta Gołda, która odpowiada za kontakt z mediami z ramienia Męskiego Grania.

Podczas koncertów w Żywcu nie obowiązują limity dotyczące ilości wnoszonej wody. Uczestnicy mogą wnosić własną wodę, pod warunkiem że butelki są fabrycznie zamknięte, co wynika ze względów bezpieczeństwa obowiązujących podczas imprez masowych - oświadczyła.

Wyjaśniła również kwestię wnoszenia pustych butelek na teren imprezy. Na teren można wnosić puste bidony i butelki wykonane z tworzywa sztucznego. Ze względów bezpieczeństwa nie dopuszczamy natomiast wnoszenia pojemników szklanych czy metalowych, zgodnie z zasadami obowiązującymi podczas imprez masowych - powiedziała.

Będzie darmowa woda na Męskim Graniu?

Internauci zarzucali organizatorom Męskiego Grania, że chcą zarobić kosztem zdrowia uczestników. Gołda odniosła się także do tych zarzutów. Wyjaśniła, że strefa gastronomiczna jest obsługiwana przez operatorów z zewnątrz i to oni ustalają ceny sprzedawanych produktów. Naszą intencją nigdy nie było i nie jest zarabianie na sprzedaży wody uczestnikom. Od wielu lat podczas koncertów Męskiego Grania dostępne są bezpłatne punkty z wodą pitną, z których każdy może skorzystać - powiedziała. Na miejscu mają być obecne beczkowozy z pitną wodą oraz zraszacze wodne.

Tegoroczna trasa Męskie Granie 2026 rozpoczyna się w Żywcu a kończy w Warszawie. Tak wygląda dokładny harmonogram imprezy: