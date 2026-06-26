Dziennik Gazeta Prawana logo

Burza wokół Męskiego Grania 2026. Chodzi o limit wody. Internauci grzmią

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 14:05
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
koncert
Burza wokół Męskiego Grania 2026. Chodzi o limit wody. Internauci grzmią/PAP
Męskie Granie 2026 właśnie rozpoczyna swoją trasę. W piątek, 26 czerwca oraz w sobotę, 27 lipca impreza odbędzie się w Żywcu. Jeszcze się nie zaczęło a już wybuchła afera. Chodzi o limit wody, jaką na teren wydarzenia mogą wnieść uczestnicy. "Żenada" - grzmią internauci. Organizatorzy odpowiadają na zarzuty.

Wraz z końcem roku szkolnego rozpoczynają się wakacje i sezon na letnie koncerty oraz festiwale. Jedną z większych imprez, które od wielu lat cieszą się powodzeniem wśród miłośników polskiej muzyki jest Męskie Granie.

Afera wokół Męskiego Grania 2026

W piątek, 26 czerwca oraz sobotę 27, czerwca pierwsze koncerty na zaplanowanej tegorocznej trasie odbędą się w Żywcu. Z racji panujących w ten weekend upałów organizatorzy tej imprezy zamieścili w mediach społecznościowych grafikę, w której przypomnieli o zabraniu ze sobą nakrycia głowy, okularów przeciwsłonecznych oraz konieczności picia wody. To właśnie ten ostatni punkt stał się punktem spornym wśród internautów i uczestników imprezy.

Startuje Męskie Granie. Tam będzie można obejrzeć pierwsze koncerty. Gwiazdy na scenie
Startuje Męskie Granie. Tam będzie można obejrzeć pierwsze koncerty. Gwiazdy na scenie

Uczestnicy oburzeni regulaminem

Poszło o limit wody, jaką można wnieść na teren imprezy Męskie Granie 2026 w Żywcu. Według regulaminu to jedna butelka wody o pojemności 0.5 l.

Męskie Granie lubi robić hajs i nie od dziś wiadomo, że pogodę i ludzi mają gdzieś. Że na da - napisała jedna z internautek. Gdy dopytała o możliwość wniesienia pełnej, fabrycznie zakręconej wody, na profilu pojawiła się odpowiedź, że "jest". Administrator w kolejnym komentarzu dorzucił, że "0.5 l". Internauci ponownie stwierdzili, że to absurd.

Organizator wydał oświadczenie. "Nie obowiązują limity"

Do całej afery i zamieszania wokół limitów wody w rozmowie z "Faktem" odniosła się Anetta Gołda, która odpowiada za kontakt z mediami z ramienia Męskiego Grania.

Podczas koncertów w Żywcu nie obowiązują limity dotyczące ilości wnoszonej wody. Uczestnicy mogą wnosić własną wodę, pod warunkiem że butelki są fabrycznie zamknięte, co wynika ze względów bezpieczeństwa obowiązujących podczas imprez masowych - oświadczyła.

Wyjaśniła również kwestię wnoszenia pustych butelek na teren imprezy. Na teren można wnosić puste bidony i butelki wykonane z tworzywa sztucznego. Ze względów bezpieczeństwa nie dopuszczamy natomiast wnoszenia pojemników szklanych czy metalowych, zgodnie z zasadami obowiązującymi podczas imprez masowych - powiedziała.

Będzie darmowa woda na Męskim Graniu?

Internauci zarzucali organizatorom Męskiego Grania, że chcą zarobić kosztem zdrowia uczestników. Gołda odniosła się także do tych zarzutów. Wyjaśniła, że strefa gastronomiczna jest obsługiwana przez operatorów z zewnątrz i to oni ustalają ceny sprzedawanych produktów. Naszą intencją nigdy nie było i nie jest zarabianie na sprzedaży wody uczestnikom. Od wielu lat podczas koncertów Męskiego Grania dostępne są bezpłatne punkty z wodą pitną, z których każdy może skorzystać - powiedziała. Na miejscu mają być obecne beczkowozy z pitną wodą oraz zraszacze wodne.

Tegoroczna trasa Męskie Granie 2026 rozpoczyna się w Żywcu a kończy w Warszawie. Tak wygląda dokładny harmonogram imprezy:

  • Poznań (10-11.07)
  • Gdańsk (17-18.07)
  • Wrocław (31.07-01.08)
  • Kraków (07-08.08)
  • Warszawa (21-22.08)
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: festiwalmęskie graniewodaupał
Powiązane
Męskie Granie 2026
Męskie Granie 2026. Jest drugi hymn od Męskie Granie Orkiestry
Herbut
Męskie Granie 2026. Znamy skład i hymn [WIDEO]
Festiwal w Jarocinie
Jarocin Festiwal i Męskie Granie łączą siły. Projekt specjalny na obydwu festiwalach
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

Zobacz wszystkie artykuły tego autora8-letni chłopiec utonął w zalewie. Ojciec dziecka był nietrzeźwy »
Zobacz
|
Donald Tusk, emerytura, jaka emerytura, emerytura Donalda Tuska
Trzy emerytury Donalda Tuska. Znamy miesięczną stawkę, jaka wpływa na konto premiera
jarosław kaczyński
Oto emerytura Jarosława Kaczyńskiego. Mało kto wie, ile co miesiąc przelewa mu ZUS
Senior w samochodzie nowe przepisy dotyczące prawa jazdy i badań lekarskich
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026? Klamka zapadła: Oto nowa granica wieku i zasady badań
Umundurowany policjant stojący przy nowym, srebrno-niebiesko-żółtym radiowozie i patrzący na dwa ekrany kontrolerów do drona leżące na klapie bagażnika samochodu
Od 27 czerwca zmiany dla kierowców. Lewy pas wreszcie będzie wolny
deszcz
Koniec piekielnego żaru. Wiemy, kiedy nadejdzie arktyczne ochłodzenie
Prezydent ogłosił święto narodowe. Ten dzień jest wolny od pracy
Prezydent ogłosił święto narodowe. Ten dzień będzie wolny od pracy
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj