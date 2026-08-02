Strzelanina w popularnej restauracji w stanie Idaho. Są zabici i ranni, sprawca nie żyje

Strzelanina w Twin Falls, w Idaho

Na nagraniach z mediów społecznościowych, na które powołuje się stacja CBS News, widać ludzi uciekających z parkingu centrum handlowego w chwili, gdy słychać strzały. Według AP, która powołuje się na własne źródła, zginęło pięć osób; CBS News informuje o trzech zabitych.

Szef policji w Twin Falls, Matthew Hicks potwierdził podczas konferencji prasowej, że są ofiary śmiertelne, ale nie był w stanie podać dokładnej liczby zabitych. Rzecznik miasta Twin Falls, Joshua Palmer poinformował wcześniej CBS News, że co najmniej trzy osoby zginęły, a kolejne dwie zostały ranne.

Według Hicksa w lokalnym szpitalu z powodu odniesionych obrażeń hospitalizowana jest "pewna liczba osób”.

Napastnik nie żyje

Szef policji ujawnił, że podejrzany o oddanie strzałów nie żyje; nie podał jednak żadnych szczegółów na ten temat.

Podejrzany o strzelaninę nie żyje. Był blisko miejsca zdarzenia; obecnie pracujemy nad ustaleniem jego tożsamości oraz motywów działania – oświadczył Hicks.

Szef policji poinformował, że śledczy próbują przesłuchać "setki osób”, które w czasie strzelaniny przebywały w pobliżu.

Mamy dosłownie setki osób, które w taki czy inny sposób znajdowały się wówczas w rejonie tej restauracji i są teraz przesłuchiwane – wyjaśnił Hicks.

Na czas prowadzonych działań policja zamknęła okoliczne drogi oraz pobliski most i zaapelowała do mieszkańców, by unikali tego rejonu. Rzecznik FBI przekazał CBS News, że agenci tej służby są na miejscu i pomagają w dochodzeniu.

Twin Falls leży na południu Idaho, ok. 190 km od stolicy tego stanu, Boise.