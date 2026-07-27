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Masowa strzelanina w USA podczas festiwalu kulinarnego. Zginęły dwie osoby

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 07:00
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Masowa strzelanina w USA podczas festiwalu kulinarnego. Zginęły dwie osoby/Shutterstock
W niedzielny wieczór w kompleksie Seattle Center, w stanie Waszyngton, doszło do masowej strzelaniny. Władze poinformowały, że zginęły dwie osoby, a co najmniej pięć zostało rannych.

Masowa strzelanina w USA. Zginęły dwie osoby

Jak podał "Seattle Times”, około godziny 18:00 miejscowego czasu w Seattle Center – podczas festiwalu kulinarnego "Bite of Seattle”, przyciągającego tysiące ludzi – rozległa się seria strzałów. Przedstawiciele Harborview Medical Center powiadomili CNN, że placówka przyjmuje osoby ranne.

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W weekend w Seattle Center odbywał się coroczny festiwal „Bite of Seattle”, zapoczątkowany w roku 1982. W imprezie brały setki lokalnych wystawców i towarzyszyły jej występy muzyczne na żywo. W opinii organizatorów w ciągu trzech dni wydarzenie przyciąga 350 tys. ludzi.

"Tłumy uciekały we wszystkich kierunkach"

Dwoje świadków obecnych na festiwalu przekazało lokalnej stacji KOMO, że usłyszeli "od siedmiu do ośmiu strzałów” na terenie obiektu. Widzieli tłum uciekający "we wszystkich kierunkach”.

Po doniesieniach o strzelaninie kierownictwo kolejki jednoszynowej Seattle Center Monorail ogłosiło, że pozostanie ona nieczynna do końca dnia. Jej kursowanie zostanie wznowione w poniedziałek rano.

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Źródło PAP
Tematy: USAstrzelaninaWaszyngton
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oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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