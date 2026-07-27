Masowa strzelanina w USA. Zginęły dwie osoby
Jak podał "Seattle Times”, około godziny 18:00 miejscowego czasu w Seattle Center – podczas festiwalu kulinarnego "Bite of Seattle”, przyciągającego tysiące ludzi – rozległa się seria strzałów. Przedstawiciele Harborview Medical Center powiadomili CNN, że placówka przyjmuje osoby ranne.
W weekend w Seattle Center odbywał się coroczny festiwal „Bite of Seattle”, zapoczątkowany w roku 1982. W imprezie brały setki lokalnych wystawców i towarzyszyły jej występy muzyczne na żywo. W opinii organizatorów w ciągu trzech dni wydarzenie przyciąga 350 tys. ludzi.
"Tłumy uciekały we wszystkich kierunkach"
Dwoje świadków obecnych na festiwalu przekazało lokalnej stacji KOMO, że usłyszeli "od siedmiu do ośmiu strzałów” na terenie obiektu. Widzieli tłum uciekający "we wszystkich kierunkach”.
Po doniesieniach o strzelaninie kierownictwo kolejki jednoszynowej Seattle Center Monorail ogłosiło, że pozostanie ona nieczynna do końca dnia. Jej kursowanie zostanie wznowione w poniedziałek rano.
Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
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