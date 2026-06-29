Strzelanina w Niemczech. Są ofiary

Strzelanina w Niemczech
Stade położone jest w landzie Dolna Saksonia, ok. 40 km na zachód od Hamburga.
Dwie osoby zatrzymano w sprawie strzelaniny, do której doszło w poniedziałek w Stade na północy Niemiec - poinformowała policja, dodając, że zagrożenie minęło.
Wszyscy zabici to osoby dorosłe - przekazał rzecznik policji, cytowany przez Reutersa. Nie podał konkretnej liczby ani stanu poszkodowanych.
Tragedia w placówce dla młodzieży
Do strzelaniny doszło w placówce dla młodzieży. W centrum Stade pod Hamburgiem działają służby ratunkowe. Motyw strzelaniny pozostaje niejasny
Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
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