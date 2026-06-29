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Strzelanina w Niemczech. Są ofiary

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 14:23
[aktualizacja 41 minut temu]
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Policja Niemcy
Strzelanina w Niemczech. Są ofiary/Shutterstock
Pięć osób zginęło w poniedziałek w strzelaninie w mieście Stade pod Hamburgiem, na północy Niemiec - poinformowała policja. Domniemany napastnik został zatrzymany, motyw zdarzenia jest ustalany.

Strzelanina w Niemczech

Stade położone jest w landzie Dolna Saksonia, ok. 40 km na zachód od Hamburga.

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Dwie osoby zatrzymano w sprawie strzelaniny, do której doszło w poniedziałek w Stade na północy Niemiec - poinformowała policja, dodając, że zagrożenie minęło.

Wszyscy zabici to osoby dorosłe - przekazał rzecznik policji, cytowany przez Reutersa. Nie podał konkretnej liczby ani stanu poszkodowanych.

Tragedia w placówce dla młodzieży

Do strzelaniny doszło w placówce dla młodzieży. W centrum Stade pod Hamburgiem działają służby ratunkowe. Motyw strzelaniny pozostaje niejasny

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Źródło PAP
Tematy: NiemcystrzelaninaHamburg
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oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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