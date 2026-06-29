Strzelanina w Niemczech. Są ofiary

Strzelanina w Niemczech

Stade położone jest w landzie Dolna Saksonia, ok. 40 km na zachód od Hamburga.

Dwie osoby zatrzymano w sprawie strzelaniny, do której doszło w poniedziałek w Stade na północy Niemiec - poinformowała policja, dodając, że zagrożenie minęło.

Wszyscy zabici to osoby dorosłe - przekazał rzecznik policji, cytowany przez Reutersa. Nie podał konkretnej liczby ani stanu poszkodowanych.

Tragedia w placówce dla młodzieży

Do strzelaniny doszło w placówce dla młodzieży. W centrum Stade pod Hamburgiem działają służby ratunkowe. Motyw strzelaniny pozostaje niejasny