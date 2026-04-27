Są zarzuty dla sprawcy strzelaniny w Waszyngtonie. "Próba zabicia prezydenta Trumpa"

oprac. Weronika Papiernik
wczoraj, 21:04
Donald Trump
Są zarzuty dla sprawcy strzelaniny w Waszyngtonie. "Próba zabicia prezydenta Trumpa"/PAP/EPA
Mężczyzna podejrzany o oddanie strzałów w czasie sobotniej gali korespondentów z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa w poniedziałek usłyszał zarzut próby zabicia prezydenta Stanów Zjednoczonych - podała agencja Reutera. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Są zarzuty dla sprawcy strzelaniny w Waszyngtonie

Próbował zabić prezydenta USA Donalda D. Trumpa - oświadczyła w sądzie prokuratorka Jocelyn Ballantine. 31-letni Cole Tomas Allen z Kalifornii usłyszał też dwa zarzuty federalne dotyczące broni palnej.

Strzelanina w Waszyngtonie. Prokurator ujawnił kluczową informację

Podejrzany tymczasowo pozostanie zatrzymany. Na czwartek zaplanowano posiedzenie w sprawie dalszego pozostawienia mężczyzny w areszcie.

Allen, który pojawił się na sali sądowej w niebieskim kombinezonie więziennym, nie odniósł się do postawionych mu trzech zarzutów. W sądzie zadeklarował, że na wszystkie pytania będzie odpowiadał szczerze. Poinformował też, że jest magistrem informatyki.

Jedna z obrończyń podejrzanego Tezira Abe zwróciła uwagę, że nie był wcześniej karany.

31-letni Allen został zatrzymany w sobotę wieczorem podczas gali korespondentów Białego Domu z udziałem Trumpa i wielu przedstawicieli jego administracji w hotelu Washington Hilton. Mężczyznę ujęto tuż po tym, gdy pokonał pierwszy punkt kontrolny służb. Miał przy sobie strzelbę, pistolet i noże. Podczas konfrontacji z Secret Service postrzelił jednego z agentów, trafiając w kamizelkę kuloodporną. Funkcjonariusz trafił do szpitala, według Fox News w niedzielę już z niego wyszedł.

Podejrzany przed atakiem wystosował manifest, w którym nazwał prezydenta USA pedofilem i oskarżał go o zbrodnie. Allen jest absolwentem prestiżowej politechniki Cal Tech. W ostatnim czasie tworzył też gry komputerowe i pracował jako nauczyciel przygotowujący uczniów do egzaminów na studia w Kalifornii.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
Źródło PAP
Strzały podczas gali w Waszyngtonie. Donald Trump ewakuowany ze sceny
oprac. Weronika Papiernik
