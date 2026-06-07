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Tragiczny wypadek pod Warszawą. Nie żyją dwie młode osoby po fatalnym manewrze kierowcy

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 10:13
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Taśma policyjna
Tragiczny wypadek pod Warszawą. Nie żyją dwie młode osoby po fatalnym manewrze kierowcy/Shutterstock
"Dwie osoby zginęły, a jedna walczy o życie po wypadku na drodze wojewódzkiej nr 631 pod Warszawą. Policja zatrzymała 37-letniego kierowcę Hondy, obywatela Turcji, który doprowadził do zderzenia" - poinformował asp. Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.

Wypadek na drodze nr 631 pod Warszawą

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło na policję w sobotę około godz. 19.30–19.40. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce ustalili, że kierujący samochodem marki Honda, jadąc w kierunku Warszawy, z pasa przeznaczonego do skrętu w prawo wykonał manewr skrętu w lewo lub zawracania, doprowadzając do zderzenia z Audi.

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W wyniku uderzenia Audi zostało wyrzucone w górę i uderzyło w elementy infrastruktury drogowej, w tym znak i sygnalizację świetlną. Samochód został rozerwany na dwie części, a jego fragmenty uszkodziły dodatkowo dwa samochody - Toyotę oraz Forda jadące przeciwległym pasem ruchu.

Dwie osoby zginęły

Aspirant Sobótka poinformował, że Audi podróżowało trzech mężczyzn w wieku od 22 do 24 lat. Dwóch z nich – 22- i 23-latek – zmarło mimo udzielonej pomocy medycznej po przewiezieniu do szpitala. Trzeci poszkodowany walczy o życie.

Kierujący Hondą, 37-letni obywatel Turcji, był trzeźwy. Został zatrzymany przez policję.

Sobótka wyjaśnił, że zazwyczaj przy tego rodzaju wypadkach drogowych wszczynane są czynności dochodzeniowo-śledcze, by ustalić szczegóły i zazwyczaj powoływany jest biegły.

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Źródło PAP
Tematy: wypadekZąbki
oprac. Weronika Papiernik
Redaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
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