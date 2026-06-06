Krzysztof Zanussi to jeden z bardziej znanych reżyserów w Polsce. Produkcje, które stworzył zalicza się do nurtu zwanego kinem moralnego niepokoju. Aktorką, która grała w wielu jego filmach jest Maja Komorowska.
Jakie filmy zrealizował Krzysztof Zanussi?
Krzysztof Zanussi ma na swoim koncie kilka dosyć głośnych filmów, które na stałe zapisały się w polskiej kinematografii. To m.in. takie produkcje jak:
- "Struktura kryształu"
- "Iluminacja"
- "Bilans kwartalny"
- "Barwy ochronne"
- "Rok spokojnego słońca"
- "Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową".
Problemy Krzysztofa Zanussiego
Reżyser od pewnego czasu pracuje nad nowym, ale jak mówi, raczej ostatnim filmem w jego karierze. Produkcja nosi tytuł "Całopalenie" i już przed rozpoczęciem realizacji zdjęć, nie obyło się bez problemów.
Zanussi wyznał, że dwoje głównych aktorów zrezygnowało z grania w tym filmie. Reżyser miał usłyszeć, że nie chcą grać w tym filmie ze względu na tematykę, która ma dotyczyć duchowości. Szybko musiał znaleźć zastępstwo.
Jak doszło do wypadku Krzysztofa Zanussiego?
To jak się okazuje nie koniec problemów Krzysztofa Zanussiego. W planach miał zdjęcia w Bułgarii. Prace nad projektem zostały jednak zakłócone. Okazuje się, że reżyser miał wypadek. Złamał rękę i kość czaszki. Do wypadku doszło na planie w Toruniu. Jego praca została na pewien czas wstrzymana. Reżyser musi poddać się rehabilitacji.
Tam niestety na zdjęciach doznałem wypadku z własnej winy. Spadłem z jakichś żelaznych schodów i zdołałem połamać sobie rękę, złamać kość czaszki oraz potłuc się ze wszystkich stron - mówi Zanussi na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.
Co dalej z filmem Krzysztofa Zanussiego?
Praca na planie "Ciałopalenia" musi zostać dostosowana do jego stanu zdrowia. Mogłem z pokoju szpitalnego prowadzić dalej zdjęcia przez monitor i telefon, także miałem przed sobą podgląd jak ujęcia powstają i mówiłem do aktorów. Nakręciliśmy te brakujące cząstki, co było pewnym wyczynem - wyjaśnił i podziękował ekipie, z którą pracuje.