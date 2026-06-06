Krzysztof Zanussi to jeden z bardziej znanych reżyserów w Polsce. Produkcje, które stworzył zalicza się do nurtu zwanego kinem moralnego niepokoju. Aktorką, która grała w wielu jego filmach jest Maja Komorowska.

Jakie filmy zrealizował Krzysztof Zanussi?

Krzysztof Zanussi ma na swoim koncie kilka dosyć głośnych filmów, które na stałe zapisały się w polskiej kinematografii. To m.in. takie produkcje jak:

"Struktura kryształu"

"Iluminacja"

"Bilans kwartalny"

"Barwy ochronne"

"Rok spokojnego słońca"

"Życie jako śmiertelna choroba przenoszona drogą płciową".

Problemy Krzysztofa Zanussiego

Reżyser od pewnego czasu pracuje nad nowym, ale jak mówi, raczej ostatnim filmem w jego karierze. Produkcja nosi tytuł "Całopalenie" i już przed rozpoczęciem realizacji zdjęć, nie obyło się bez problemów.

Zanussi wyznał, że dwoje głównych aktorów zrezygnowało z grania w tym filmie. Reżyser miał usłyszeć, że nie chcą grać w tym filmie ze względu na tematykę, która ma dotyczyć duchowości. Szybko musiał znaleźć zastępstwo.

Jak doszło do wypadku Krzysztofa Zanussiego?

To jak się okazuje nie koniec problemów Krzysztofa Zanussiego. W planach miał zdjęcia w Bułgarii. Prace nad projektem zostały jednak zakłócone. Okazuje się, że reżyser miał wypadek. Złamał rękę i kość czaszki. Do wypadku doszło na planie w Toruniu. Jego praca została na pewien czas wstrzymana. Reżyser musi poddać się rehabilitacji.

Tam niestety na zdjęciach doznałem wypadku z własnej winy. Spadłem z jakichś żelaznych schodów i zdołałem połamać sobie rękę, złamać kość czaszki oraz potłuc się ze wszystkich stron - mówi Zanussi na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Co dalej z filmem Krzysztofa Zanussiego?

Praca na planie "Ciałopalenia" musi zostać dostosowana do jego stanu zdrowia. Mogłem z pokoju szpitalnego prowadzić dalej zdjęcia przez monitor i telefon, także miałem przed sobą podgląd jak ujęcia powstają i mówiłem do aktorów. Nakręciliśmy te brakujące cząstki, co było pewnym wyczynem - wyjaśnił i podziękował ekipie, z którą pracuje.