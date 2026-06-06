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Pożar hurtowni w Starogardzie Gdańskim. 100 strażaków w akcji

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
57 minut temu
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osp, straż pożarna
Pożar hurtowni w Starogardzie Gdańskim. Wysłano alert RCB/Shutterstock
Około godziny 5.30 zakończono akcję gaszenia pożaru hurtowni na terenie tzw. Małego Dworca w Starogardzie Gdańskim – poinformowała PAP miejscowa komenda powiatowa PSP. Pożar wybuchł w piątek wieczorem. Służby apelowały do mieszkańców, by nie otwierali okien, pojawił się także alert RCB.

Pożar w Starogardzie Gdańskim

Pożar hurtowni przy ul. Droga Owidzka w Starogardzie Gdańskim wybuchł w piątek wieczorem. Ogień objął halę o wymiarach 40 na 40 metrów. Nikt nie został poszkodowany.

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Komenda poinformowała, że biorące udział w akcji zastępy powróciły już do swoich jednostek, a przyczyny pożaru ustala policja.

Pożar gasiło ponad 100 strażaków

Pożar hurtowni przy ul. Droga Owidzka w Starogardzie Gdańskim wybuchł w piątek wieczorem. Ogień objął halę o wymiarach 40 na 40 metrów. Nikt nie został poszkodowany. W rozmowie z PAP st. ogn. Marcin Nierzwicki ze starogardzkiej PSP mówił wówczas, że na miejscu pracuje ponad 100 strażaków.

Alert RCB do mieszkańców

Ze względu na zadymienie służby i władze miasta apelowały do mieszkańców okolicznych osiedli, aby nie otwierali okien i nie zbliżali się w rejon prowadzonych działań. Do mieszkańców powiatu starogardzkiego RCB rozesłało także wiadomości SMS z prośbą o to, by nie zbliżali się do miejsca pożaru oraz zamknęli okna i drzwi. W nawiązaniu do wcześniejszego apelu do mieszkańców okolicznych osiedli komenda podkreśliła, że można już otwierać okna.

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Źródło PAP
Tematy: pożarRCBStarogard Gdański
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
Dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
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