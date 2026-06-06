Pożar w Starogardzie Gdańskim

Pożar hurtowni przy ul. Droga Owidzka w Starogardzie Gdańskim wybuchł w piątek wieczorem. Ogień objął halę o wymiarach 40 na 40 metrów. Nikt nie został poszkodowany.

Komenda poinformowała, że biorące udział w akcji zastępy powróciły już do swoich jednostek, a przyczyny pożaru ustala policja.

Pożar gasiło ponad 100 strażaków

Pożar hurtowni przy ul. Droga Owidzka w Starogardzie Gdańskim wybuchł w piątek wieczorem. Ogień objął halę o wymiarach 40 na 40 metrów. Nikt nie został poszkodowany. W rozmowie z PAP st. ogn. Marcin Nierzwicki ze starogardzkiej PSP mówił wówczas, że na miejscu pracuje ponad 100 strażaków.

Alert RCB do mieszkańców

Ze względu na zadymienie służby i władze miasta apelowały do mieszkańców okolicznych osiedli, aby nie otwierali okien i nie zbliżali się w rejon prowadzonych działań. Do mieszkańców powiatu starogardzkiego RCB rozesłało także wiadomości SMS z prośbą o to, by nie zbliżali się do miejsca pożaru oraz zamknęli okna i drzwi. W nawiązaniu do wcześniejszego apelu do mieszkańców okolicznych osiedli komenda podkreśliła, że można już otwierać okna.