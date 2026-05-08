Ogromny pożar w strefie wokół Czarnobyla. Płonie ponad 1100 hektarów lasów

oprac. Weronika Papiernik
dzisiaj, 09:57
[aktualizacja 58 minut temu]
Ogromny pożar w strefie wokół Czarnobyla. Płonie ponad 1100 hektarów lasów
W zamkniętej strefie wokół niedziałającej elektrowni jądrowej w Czarnobylu gaszony jest ogromny pożar, który objął już ponad 1100 hektarów lasów – powiadomiła w piątek Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) Ukrainy.

Ogromny pożar na Ukrainie

"Z powodu silnych podmuchów wiatru ogień gwałtownie rozprzestrzenia się na terenie, obejmując kolejne sektory kompleksu leśnego. Szacunkowa powierzchnia pożaru wynosi już ponad 1100 ha” – poinformowano w komunikacie.

Akcję gaśniczą utrudniają warunki atmosferyczne, które doprowadziły do suszy, a także zagrożenie minowe na części obszarów zajętych przez ogień. "W części sektorów leśnych prace zostały tymczasowo wstrzymane z powodu zagrożenia niewybuchami” – podkreślono.

W operacji uczestniczą jednostki DSNS ze specjalistycznym sprzętem oraz inne służby – przekazano w komunikacie.

Ukraińskie instytucje państwowe nie podały dotąd informacji o ewentualnych zmianach poziomu promieniowania.

Katastrofa w elektrowni atomowej w Czarnobylu

Do katastrofy w elektrowni atomowej w Czarnobylu doszło 26 kwietnia 1986 r. Wybuch czwartego reaktora siłowni doprowadził do skażenia części terytoriów Ukrainy i Białorusi. Substancje radioaktywne dotarły też nad Skandynawię, Europę Środkową, w tym Polskę, a także na południe kontynentu - do Grecji i Włoch. W strefie wokół Czarnobyla do dziś obowiązuje zakaz osiedlania się ludzi.

Źródło PAP
